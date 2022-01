Grande Fratello Vip, Alex Belli scopre di essere stato lasciato in diretta: "Delia ha perso la testa"

Gossip TV

Ospite a Casa Chi, l'ex gieffino apprende la decisione della moglie di chiudere il rapporto con lui.

Oggi, sopra la Casa del Grande Fratello Vip, è sorvolato un aereo con un messaggio dedicato ai fan di Soleil Sorge e Alex Belli: "Solex its real always connected", recitava lo striscino che, ha reso contenta la Sorge da una parte, ma ha gettato nello sconforto Delia Duran che in lacrime ha dichiarato:

Gf Vip , Alex Belli scopre di essere stato lasciato in diretta: "Delia ha perso la testa"

"Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo. Basta, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro. Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

Una tegola sulla testa di Alex Belli che, in diretta in collegamento a Casa Chi dalle risate, è passato alla rabbia non appena ha saputo delle dichiarazioni di Delia:

"Lei si basa su un cazz* di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è questo. Non può basarsi sull’aereo dei fan. La risoluzione di questa storia non è lasciarsi e mandare a quel paese tutto quel bello che abbiamo costruito in questi anni. Non è questo. Non avete capito niente del rapporto che ho con Soleil, non c’entra niente la ‘troppia’. Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità. Ripeto, deve andare piano e deve parlare con Soleil e non con le altre che le mettono in testa delle cose. Quella roba lì non le fa bene e lo sapevo."

“Fai le tue scelte e segui il tuo cuore io ti seguirò nel bene e nel male”, ha scritto poi Alex Belli sui social.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.