Grande Fratello Vip, Delia Duran in lacrime lascia Alex Belli: “Basta è finita!!"

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: la modella venezuelana crolla e decide di chiudere la storia con il marito.

Oggi, nel cielo di Cinecittà, è svolazzato un nuovo aereo con un messaggio rivolto ai "Solex" ovvero la coppia formata dagli amici artistici, Soleil Sorge e Alex Belli. “Solex its real always connected“, recitava lo striscione sopra la Casa del Grande Fratello Vip. La Sorge, vedendo il messaggio ha commentato ironicamente: "Me lo ha mandato Alex".

Gf Vip, Delia Duranin lacrime: "Lascio Alex, basta"

La situazione, anche dopo la puntata di ieri, non è tra le più facili per la moglie di Belli, lontana dal marito che peraltro continua a concentrarsi sull'ex corteggiatrice anche fuori dalla Casa. La stessa Soleil, non risparmia frecciatine velenose senza avere troppo chiaro il bersaglio e il motivo delle provocazioni. La Duran è quindi sbottata con Manila e in lacrime ha detto: "Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo"

“Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto (in riferimento ad alcune dichiarazioni della Caldonazzo secondo cui Belli sarebbe un narcisista patologico) non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

La Nazzaro ha provato a consolare Delia così come lo hanno fatto Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan.

“Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione davanti a noi è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, è in questo vortice mediatico del super io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore“, ha dichiarato Manila.

Questa mattina come se non bastasse, sono arrivate altre dichiarazioni molto forti di Soleil che ha ammesso che Belli c'è stato amore e anche passione.

"Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. È cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei. Abbiamo cercato di frenare questa passione e innamoramento. Io in primis mi sono frenata per rispettare la mia e la sua relazione. Se mi fossi lasciata andare ai miei sentimenti sarebbe stato tutto molto più forte. […] Ora però basta. Perché io ora mi devo mettere da parte?", ha dichiarato l'influencer parlando con la Caldonazzo.

