Grande Fratello Vip, Alex Belli provoca Delia Duran che minaccia di spaccare una bottiglia!

Momenti di panico nella casa del Grande Fratello Vip dopo un confronto acceso tra Delia e Alex.

Momenti di puro panico nella casa del Grande Fratello Vip a causa di una discussione molto accesa tra Alex Belli e Delia Duran. Dopo essersi lasciati andare alla passione, i due si confrontano sul bacio che Delia ha dato a Barù e la showgirl venezuelana perde le staffe, minacciando di spaccare una bottiglia di vetro.

Grande Fratello Vip, Delia Duran esagera: panico in Casa

Dopo aver trascorso una notte romantica, durante la quale è scattato un bacio appassionato, Delia Duran e Alex Belli si confrontano su un argomento scomodo. La showgirl sudamericana è ancora molto ferita per le parole di Jessica, che si è infuriata dopo aver saputo che Delia ha baciato Barù per vendetta. Alex ha ammesso di non trovare conoscono questo comportamento, soprattutto sapendo quanto Jessica tiene a Barù, che si è esposto con una proposta hot per la principessa etiope.

Ascoltando i rimproveri del compagno, che ha chiesto a Delia di prendere le distanze da Nathaly Caldonazzo asserendo che la gieffina ha una cattiva influenza sul loro rapporto, Duran è esplosa e ha replicato furiosa: “Jessica ha detto di essere mia amica e il fatto che ha continuato a dire queste cose e poi mi guardava con occhi differenti perché magari io scherzavo con Barù, come quando ci siamo messe la parrucca io e Soleil e siamo andate nel letto… La mia arma è stata rispondere con l’ironia e il gioco e lo dissi anche in una puntata. Io stuzzico, capisci il botta e risposta? A me non me ne frega niente di Barù”.

Alex, tuttavia, non ha mollato il punto continuando a dichiarare che il bacio è stata una caduta di stile, sintomo di poca eleganza. Ormai al limite della sopportazione, Delia ha minacciato di spaccare una bottiglia: “Fammi finire il mio dialogo, me ne vado. Mi da fastidio il fatto che non hai capito un cavolo, non hai capito niente. Questa roba non te la permetto Alex, se no spacco questa bottiglia, non te la permetto”. Il video dello sfogo di Delia è finito sui social ed è diventato virale in pochissimi minuti.

