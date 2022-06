Gossip TV

L'ex attore di Centrovetrine torna a punzecchiare il suo ex compagno d'avventura al Grande Fratello Vip.

Dopo le parole di Jessica Selassiè, che ha chiarito il suo rapporto con Barù, mettendo la parola fine alla ship dei due ex protagonisti del Gf Vip che hanno infiammato il fandom dei "jerù", Alex Belli è intervento sulla faccenda punzecchiando Barù per cui non aveva mostrato troppa simpatia nemmeno durante il suo percorso nella Casa.

Grande Fratello Vip, Alex Belli prende in giro il ristorante di Barù, nel video anche Alessandro Basciano

Ieri, Belli, ha condiviso un video di una vecchia faida avvenuta al Gf Vip e ha cinguettato nuovamente contro il nipote di Costantino Della Gherardesca, accusandolo di aver finto l'interesse nei confronti di Jessica:

"MA DAI! Storie di stato di fatto! Ma la verità chiede sempre il conto, prima o poi!" con un video accompagnato della lite tra i due ex gieffini avvenuto nella Casa del Gf Vip."

Ma non è finita qui perché il "Man" ha deciso di fare ironia anche sulla nuova avventura lavorativa dello chef che ha inaugurato un ristorante di carne alla brace a Milano. Intento nel cuocere della carne alla griglia, Alex ha chiaramente citato “braci”, il nome del locale dell'ex gieffino:

"Mamma mia, guarda come salta ‘sta roba. Altro che braci, braci e braci ‘sto ca**o."

Nel video è comparso anche Alessandro Basciano che, rendendosi conto della presa in giro ha subito cercato di smorzare i toni. Basciano, ridendo, ha risposto:

"No, non puoi farlo, non puoi farlo."

