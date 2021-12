Grande Fratello Vip, Alex Belli prende a calci e pugni la porta rossa: "Questo gioco di Merd*, andate tutti a Fanc***!!"

Gossip TV

L'attore emiliano prende completamente il controllo e decide di voler uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Giornata molto tesa nella Casa del Grande Fratello Vip. In seguito all'allungamento del programma, comunicato nel corso della diretta serale di ieri, tutti i concorrenti hanno ricevuto notizie e sostegno dai propri familiari in confessionale. Alex Belli è stato l'unico a non ricevere alcun messaggio, né da parte della famiglia, né da parte di sua moglie Delia.

Gf Vip, la furia di Alex Belli che prende a calci la porta rossa

Per questo motivo, l'ex attore di Centovetrine ha perso il controllo e si è recato come una furia davanti alla porta rossa. Belli ha preso a calci e pugni la porta quando ha scoperto che era chiusa: "Apritemi sta porta, vaffanc*lo, non me ne frega un c*zzo di questo gioco di m*rda! Apritemi c*zzo! Non sono scenate me ne vado a f*nculo!", ha urlato Alex davanti a tutti i suoi compagni d'avventura che lo hanno rincorso. Alex è stato poi convocato in confessionale e almeno sembra aver cambiato idea, mostrandosi più tranquillo.

Nel corso della puntata di ieri, Belli ha visto alcune immagini della moglie Delia in un ristorante di Milano in cui si baciava con un altro uomo. Anche se inizialmente non ha dato peso alla cosa, dopo il gieffino si è mostrato molto turbato e inquieto. L'attore, dopo la notizia del prolungamento del reality, ha affermato di essere ad un bivio. Da una parte quella di restare al Grande Fratello e lasciare Delia dall'altra, uscire dalla Casa per poterla raggiungere e salvare il suo matrimonio sempre più in bilico.

