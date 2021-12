Grande Fratello Vip, Delia Duran bacia un altro uomo, la nuova paparazzata (foto)

Gossip TV

Nuovo gossip sulla moglie di Alex Belli immortalata in dolci effusioni a Milano. Come la prenderà il concorrente del Grande Fratello Vip?

Delia Duran è stata immortalata da Whoopsee in compagnia di un altro uomo. Il portale ha mostrato, in esclusiva, le clamorose immagini del bacio tra la moglie di Alex Belli, Delia Duran e un altro uomo.

"I due hanno trascorso una serata intima al ristorante argentino 'El Carnicero' di Milano, diventato sfondo di effusioni inequivocabili - si legge sul sito - Prima le chiacchiere seduti sul divanetto del locale, poi. tra sguardi complici e una grande sintonia, il bacio. Una vendetta da parte di Delia dopo gli atteggiamenti sempre più intimi tra suo marito Alex e Soleil Sorge? O un semplice conforto che Delia ha trovato tra le braccia di questo ragazzo dopo le ripetute delusioni? Fatto sta che la modella ha lasciato il ristorante insieme al giovane imprenditore."

Dopo la paparazzata di Chi, peraltro creduta da pochi, verranno mostrate le nuove immagini della moglie all'attore?

Alex si è mostrato molto scettico quando ha visionato il servizio di Chi mostrato in puntata da Alfonso Signorini e con lui anche i telespettatori a cui è sembrato un ennesimo atto della poco credibile soap che sta andando in scena al Grande Fratello Vip. Possibile che Belli possa giustificare il tutto, come già fatto in precedenza, affermando che il loro rapporto è libero e aperto? Oppure potrà cogliere la situazione a suo vantaggio per lasciarsi andare definitivamente con Soleil? Il gieffino ha dichiarato di recente che se il suo matrimonio dovesse concludersi, "non finirebbe il mondo".

