Grande Fratello Vip, Alex Belli lo ammette: ''Qui dentro facciamo televisione''

Alex Belli fa una confessione spiazzante al Grande Fratello Vip, innescando nuove polemiche.

Alex Belli è forte della convinzione di aver sempre dimostrato grande coerenza nei propri sentimenti e gesti, ma questa convinzione sta per essere distrutta dopo il suo ritorno al Grande Fratello Vip. L’attore, infatti, è finito nel mirino di alcune concorrenti della Casa che proprio non hanno digerito la situazione creata da Belli, il quale si è visto costretto a fare un’ammissione shock.

Grande Fratello Vip, Belli messo alle strette da Miriana Trevisan

Siamo davanti all’ultimo capitolo della soap che ha tenuto i fan del Grande Fratello Vip con il fiato sospeso e Alex Belli è la chiave che può risolvere tutte le situazione rimaste in essere, riabilitare amori che sembravano perduti e regalare una sana dose di trash ai telespettatori, anche senza troppo sforzo. L’attore vuole fare pace con Delia Duran, convincendola a tornare insieme più forti di prima, e sembra che la showgirl sudamericana sia ben disposta a lasciarsi riconquistare nonostante tutto. Mentre Soleil Sorge ha fatto una piazzata a Belli, mostrando la propria gelosia nei confronti del gieffino e del fatto che lui voglia tornare a fare coppia con Delia, Miriana Trevisan ha indagato sulle intenzioni di Alex, mettendolo alle strette.

“Anche con l’amore libero, ma tu qui ti sei invaghito di un’altra. Quindi è normale che lei abbia sofferto. E anche una volta che sei uscito, ma ultimamente noi qui dentro vivevamo un situazione dove tu esaltavi Sole a discapito suo. Come mai non sei entrato in silenzio stampa su Soleil?”, ha sbottato Trevisan, che proprio non riesce a crede alle buone intenzioni del gieffino.

Senza via di fuga, Alex ha spiegato: "Vi rendete conto voi fuori in che cavolo di situazione ero? Io ho 40 anni e noi tutti facciamo televisione qui dentro […] Fuori in ogni contesto televisivo mi chiedono le stesse cose. Io uso parole diverse, quello che vogliono sentirsi dire […] C’è una dinamica che va avanti. Poi se voi dentro dite delle cose, ovviamente io sono chiamato a rispondere. Se mi vengono fatte le stesse domande puntata dopo puntata, io sono lì passivo che dico le stesse cose. Sono pagato per venire in puntata”. Questa spiegazione a noi sembra più un’ammissione di colpa, a voi?

