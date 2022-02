Grande Fratello Vip, Soleil fa una piazzata ad Alex Belli: ''Sei frenato, dobbiamo chiudere''

Gossip TV

Soleil Sorge non nasconde la gelosia e fa una scenata nella casa del Grande Fratello Vip.

Alex Belli è tornato al Grande Fratello Vip con l’intento di riconquistare Delia Duran e chiarire il rapporto con Soleil Sorge. Mentre nel primo caso l’attore sembra essere riuscito a portare a termine la missione, con Soleil la situazione è sempre più ingarbugliata e la bionda influencer, vedendo Belli preso da Delia e distante da lei, si è lasciata andare ad una scelta di gelosia che ha spiazzato tutti.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge gelosa di Delia Duran

Il matador della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ritorno in Casa, destando polemiche e perplessità da parte del pubblico, che ormai da mesi si dice stanco del triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nonostante le critiche, l’attore ha deciso di soggiornare a Cinecittà per due settimane, con lo scopo di dimostrare a Delia tutto il suo amore, e di chiarire il rapporto con Soleil (come se i mille faccia a faccia non avessero già provveduto allo scopo). Delia, che ha sbottato furiosa, sembra aver già perdonato il suo Man, e si è lasciata andare a baci e dolci effusioni, mettendo da parte Antonio Medugno che fino a pochi giorni prima sembrava essere diventato il suo nuovo uomo preferito.

Soleil, a differenza della showgirl sudamericana, sta vivendo la situazione con grandissima ansia e non riesce a nascondere il suo disappunto per la mancanza di empatia dimostrata da Belli. Secondo l’italo-americana, infatti, l’attore sarebbe distanze e poco complice, ben diverso da come lo ha lasciato pochi mesi fa, e tutto sarebbe dipeso dal fatto che ora Delia è in casa. Così, dopo aver sopportato per più di 24 ore questa coppia felice, Sorge si è lanciata in uno sfogo durissimo che ha tutte le carte in regola per essere una piazzata di gelosia.

“Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima.Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente. Tu non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Io davanti a chi amo sono con gli altri la stessa persona che sono quando chi amo non c’è. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Devo lasciar tranquillizzare lei? Allora io prendo le mie decisioni adesso. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla. A me nascondere tutto manda in tilt. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”, ha sbottato Sorge come riporta Biccy. Alex ha provato a far ragionare Soleil, rabbonendola con discorsi sempre più incomprensibili per l’orecchio umano, ma questa volta la gieffina sembra decisa a chiudere per sempre.

