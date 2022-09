Grande Fratello Vip, Alex Belli al centro delle critiche: "Aveva bisogno di visibilità"

Gossip TV

L'opinionista Patrizia Groppelli attacca e critica l'ex gieffino Alex Belli.

Alex Belli è finito al centro delle polemiche per le ultime affermazioni rilasciate su Orietta Berti. Delle vere e proprie frecciate quelle dell'attore che non sono per niente piaciute ai fan del Grande Fratello Vip e alla famosa opinionista Patrizia Groppelli, che si è schierata pubblicamente dalla parte della cantante.

Alex Belli sotto accusa, ecco perché!

Patrizia Groppelli non ha per niente gradito il comportamento assunto da Alex Belli nei confronti di Orietta Berti. Intervistata dalla pagina Instagram thepipol_gossip, Patrizia ha attaccato e criticato duramente l'ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip affermando:

Questa è la verità. Purtroppo c’è una grossa differenza, lui è un pony, lei un cavallo di razza [...] Perchè non pensa a costruirsi una carriera? Lui non ce la farà mai a raggiungere i livelli di quella gran donna. Dovrà rassegnarsi, o al massimo aspirare a creare nuovi triangoli amorosi all’interno dei reality. Poi era completamente sparito dai radar. Nessuno parlava più di lui. Quindi aveva bisogno di farsi risentire e riacquisire un po’ di visibilità.

Le parole di Belli non sono piaciute neanche al giornalista Gabriele Parpiglia che, nelle ultime ore sui social, aveva ribadito la sua posizione. Critiche alle quali il compagno di Delia Duran ha così replicato:

Giusto per la cronaca io non ho fatto nessun scivolone. E’ partita la sua intervista contro di me e offendendo e minimizzando il trascorso professionale, che per carità non è certamente paragonabile al suo, ma ognuno di noi ha la propria storia da scrivere! Ho solo espresso un parere dopo un suo attacco e soprattutto dopo una sua dichiarazione su TV Sorrisi e Canzoni.

