Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano vuole lasciare la Casa dopo il provvedimento disciplinare!

Basciano non prende bene la strigliata in diretta Tv e minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano ha mostrato più di una volta di non essere particolarmente bravo a gestire la pressione, arrivando a finire al centro delle polemiche per i suoi modi aggressivi e spesso crudeli, soprattutto verso la fidanzata Sophie Codegoni. Dopo l’ennesima piazzata al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha comunicato a Basciano la volontà di prendere provvedimenti disciplinari contro di lui, portando il gieffino a parlare di abbandonare per sempre la Casa.

Grande Fratello Vip, Signorini smonta Basciano

Non è la prima volta che Alessandro Basciano viene richiamato all’ordine dopo scontri fin troppo verbalmente violenti con Sophie Codegoni o attriti esasperati con altri inquilini di Cinecittà. Dopo aver visto Basciano minacciare Alex Belli, il Grande Fratello Vip ha preso un provvedimento disciplinare, spedendo il gieffino direttamente in Nomination. Alessandro ha provato a giustificarsi, sostenuto anche da Codegoni, ma questo se possibile ha peggiorato la situazione.

In molti, infatti, credono che la giovane milanese dovrebbe aprire gli occhi e non continuare a giustificare questi eccessivi scatti d’ira di Basciano. Anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno sparato a zero sul deejay, ammettendo di non trovare corretto il suo comportamento. “Ti rendi conto che ogni volta che discuti dici a Sophie che è una nullità, una fallita e che non vale niente? Ascoltami, sto dicendo quello che vedo: se c’è uno che dice gravità sei tu, hai pure un figlio maschio! Abbassa la cresta e ammetti di aver sbagliato, quello che hai fatto è imbarazzante”, ha sbottato Sonia, mente Adriana ha chiamato il gieffino “bulletto”.

Dopo aver ascoltato le critiche e la decisione del Gf Vip, Basciano ha minacciato di lasciare il gioco e Signorini, messo al corrente del malumore del giovane, ha commentato: “I miei autori mi dicono che domattina Alessandro Basciano vuole lasciare la casa, se se ne va ce ne faremo una ragione, eh”. Una stoccata inaspettata, alla quale Alessandro ha risposto: “Sì ci stavo pensando, non mi voglio giustificare, ma ho visto sempre un senso unico nei miei confronti”. Il pubblico premierà o punirà Alessandro al televoto?

