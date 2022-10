Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano contro Edoardo Donnamaria: "Caduta di stile, ringraziasse che non siamo..."

Gossip TV

L'ex gieffino Alessandro Basciano replica duramente alle ultime dichiarazioni rilasciate nella Casa del Grande Fratello Vip da Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria si è lasciato andare a delle esternazioni poco carine nei confronti di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip. Commenti fuori luogo che non sono piaciuti ai telespettatori e che hanno provocato la reazione sui social dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Edoardo Donnamaria nel mirino di Alessandro Basciano

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 17 ottobre 2022 su Canale 5, Edoardo Donnaria è finito al centro delle polemiche per aver raccontato nella Casa di Cinecittà cosa secondo lui avrebbero fatto sotto le coperte Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Le parole usate da Donnamaria non sono passate inosservate ai telespettatori, ma neanche ai diretti interessati. Se la Codegoni ha detto la sua nel corso della trasmissione Non succederà più, Basciano ha deciso di intervenire sui social e criticare e riprendere il comportamento assunto dal concorrente del Gf Vip nei loro confronti:

È stata una caduta di stile perché così non si parla. Io sono l’ultimo delle persone che può fare delle morali, perché ho fatto anche io le mie però sempre mettendo la mia faccia e mai giudicando e puntando il dito su nessuno. Mai parlando e sparlando di qualcuno. Poi da diciamo protagonista della situazione, essendo il fidanzato di Sophie, che non parlasse mai più così, che comunque anche se non ha menzionato lei era sottointeso che fosse lei e quindi ringraziasse che insomma non siamo nella stessa edizione sennò gli facevo fare un bel tuffo in piscina.

Alfonso Signorini informerà Edoardo di quello che sta succedendo fuori la Casa o deciderà di far entrare Alessandro per un confronto? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5.

