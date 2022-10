Grande Fratello Vip, Luca Salatino fuori: la bestemmia si sente benissimo!

Gossip TV

Luca Salatino rischia la squalifica per aver bestemmiato, i video del Grande Fratello Vip parlano chiaro.

Luca Salatino rischia di dover lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. In un video si sente in modo chiarissimo la bestemmia pronunciata dal gieffino durante un momento d’ira e, dato che la redazione del reality show di Canale 5 dovrà indagare già su quella pronunciata durante la puntata da Amaurys Perez, è probabile che anche Luca finisca nelle indagini prima della messa in onda della nuova puntata.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha bestemmiato (VIDEO)

Luca Saltino è decisamente uno dei protagonisti più amati della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In molti si sono mostrati inizialmente scettici nei confronti del giovane romano, conosciuto dal pubblico di Canale 5 per la sua esperienza come corteggiatore e come tronista poi nello studio di Uomini e Donne. Nella casa di Cinecittà, Luca ha da subito messo in chiaro che non si sarebbe snaturato per piegarsi alle dinamiche televisive ed è diventato uno dei protagonisti cardine di questo Gf Vip, tra polemiche e discussioni, ma anche tra momenti di pura commozione come quando ha parlato del suo difficile passato.

Salatino ha un folto stuolo di fan ma, nonostante la moltitudine di sostenitori, è stato difficile far finta di non ascoltare la bestemmia lanciata durante una discussione in cucina nelle ultime ore. "Ma aspetta un attimo, ma stiamo a mangiando porco D*”. Luca si è fermato prima di pronunciare l’ultima vocale della bestemmia ma ormai il danno è fatto. Dopo il caso Amaurys Perez durante l’ultima diretta, ora il pubblico chiede che si indaghi anche su Salatino e che vengano prese delle misure verso questa chiara infrazione del regolamento.

Alfonso Signorini ascolterà il pubblico di Canale 5? C’è da ammettere che, a differenza di altre stagioni in cui le polemiche popolari erano state lasciate a macerare al sole per mesi e mesi, questa volta il presentatore sembra prendere sul serio il volere dei telespettatori, nei limiti possibili affinché lo show continui si intende.

BESTEMMIA LUCA SALATINO FUORI SQUALIFICA LUNEDÌ #gfvip pic.twitter.com/zZ1zJgBfgS — vale x gfvip7 era🍃 (@desossiribosi0) October 15, 2022

