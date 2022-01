Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano chiede l'ingresso di un prete per poter tornare a dormire con Sophie

Gossip TV

Delirio al Grande Fratello Vip: l'assurda richiesta dell'ex corteggiatore scatena l'ilarità dei compagni d'avventura e del popolo del web.

Delirio e paura al Grande Fratello Vip. Alessandro Basciano ha chiesto di poter far arrivare un prete dentro la Casa in modo che lui possa essere confessato e sciolga il giuramento fatto sul figlio.

Ma andiamo con ordine. Alessandro e Sophie Codegoni sono una delle coppie che si è formata all'interno del reality e il loro rapporto è caratterizzato da furiosi litigi e successivi riappacificamenti . Dopo la trentaseiesima puntata andata in onda lo scorso venerdì, i due ragazzi hanno pesantemente discusso e sono volate parole grosse tra cui quelle di Basciano che ha giurato sul figlio Nicolò che non avrebbe mai più dormito insieme alla Codegoni.

Anche la stessa Sophie si era resa conto conto della gravità della cosa, confidandosi con le sue compagne d'avventura: “Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così“.

Il giorno dopo, Alessandro e Sophie hanno nuovamente chiarito ma per via del giuramento che ha fatto, l'ex corteggiatore ha ribadito che non più potrà dormire con la Codegoni fino all'arrivo di un prete che lo confessi e lo sciolga dal giuramento. "Ci sarà un prete qui vicino, dai“, ha dichiarato l'ex corteggiatore parlando con Barù, Giucas Casella, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Molti dei inquilini hanno assistito divertiti all'insolita vicenda e prendendo in giro Alessandro.

Oltre che a suscitare l’ilarità dei suoi compagni di avventura, la richiesta dell’intervento di un prete da parte di Alessandro per poter tornare a dormire tra le braccia di Sophie ha scatenato, come prevedibile, anche il popolo del web con centinaia di tweet divertiti e perplessi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.