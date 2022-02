Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio: "Laura Pausini mi ha chiesto un milione di euro di risarcimento". Parla lo staff

Gossip TV

La giornalista ex gieffina, è tornata a parlare del contezioso con la cantante, in seguito alle sue dichiarazioni che le sono costate la squalifica al Grande Fratello Vip 5.

La giornalista ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio, è tornata a parlare del contenzioso con Laura Pausini, in seguito alle sue discusse dichiarazioni sulla cantante che le hanno costato la squalifica immediata dal reality.

"Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte", queste le parole della D'Eusanio per le quali venne squalificata con un comunicato stampa diffuso anche dall'azienda Mediaset.

Immediata anche la replica da parte della Pausini e del compagno Paolo Carta:

"Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne".

E non è finita qui. Dopo mesi e mesi dall'esperienza televisiva nel reality, la D'Eusanio lamenta di essere stata esclusa da ogni programma e salotto Mediaset e Rai, cancellando i suoi 40 anni di carriera senza alcuna esitazione. La 71enne originaria di Tollo, in una recente intervista a Vero, ha rivelato anche la cifra che l'artista romagnola le avrebbe richiesto come risarcimento: ben un milione di euro.

La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro di risarcimento. La verità deve venire fuori. Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. Prima di distruggere e annientare una persona è consigliabile essere più umani.

La giornalista, che si è ripetutamente scusata con la diretta interessata, ha tenuto precisare che ciò che disse non era nulla di più di un sentito dire senza naturalmente avere certezze:

Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome. Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato.

In seguito alle dichiarazioni della D'Eusanio, lo staff della cantante ha tenuto a precisare che la cifra riportata non sia esatta e che inoltre sarà devoluta interamente in beneficenza.

"La richiesta di risarcimento sarebbe effettivamente confermata - si legge su Fanpage - ma di proporzioni nettamente inferiori a quelle citate da D’Eusanio. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

