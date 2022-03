Grande Fratello Vip: Adriana Volpe non lo nasconde, ecco cosa sta facendo Alfonso Signorini

Gossip TV

Adriana Volpe rivela cosa è successo ad Alfonso Signorini dopo il Grande Fratello Vip.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié, dopo lungi ed estenuanti mesi che hanno messo alla prova anche il presentatore Alfonso Signorini. Fiero degli ascolti stellari e del riscontro positivo trovato nel pubblico, il presentatore si è eclissato e Adriana Volpe racconta cosa sta facendo lontano dalle telecamere.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sparito: cosa succede?

Alfonso Signorini ha guidato con successo la sesta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Jessica Selassié. Mentre la principessa etiope ha un nuovo pretendente internazionale, il presentatore si è completamente eclissato dopo i festeggiamenti per la Finale. Non è la prima volta che Signorini adotta questo modus operandi, sparendo dalla vita social e dal piccolo schermo, approfittando della pausa prima della prossima edizione del programma, per ricaricare le energie e studiare il cast perfetto per accontentare il suo pubblico più affezionato.

A confermare l’improvvisa sparizione di Signorini è Adriana Volpe, raggiunta dai microfoni di RTL 102.5. “In questo momento è in vacanza. È irrangiungibile. Dopo sei mesi tutto alle sue spalle è partito, non vuole sentire nessuno”, ha spiegato l’opinionista che si dice pronta a tornare anche nella prossima stagione televisiva del Gf Vip.

“Realizzo adesso che è lunedì e non vado in onda, il primo lunedì che mi riapproprio del weekend finalmente. Un’avventura a 360 gradi, mi sento privilegiata di aver vissuto questa esperienza”, ha spiegato Adriana. L’ex gieffina non ha nascosto la sua intenzione di tornare come opinionista, mentre Sonia Bruganelli si è detta scettica circa la possibilità di riprendere il ruolo su Canale5. Chissà, dunque, se Signorini confermerà Adriana e chi sarà al suo fianco.

