L'influencer italo-americana, tra i grandi protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe debuttare come conduttrice nella prossima edizione del reality.

Soleil Sorge inarrestabile. Dopo essere stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, l'ex corteggiatrice non si è fermata un attimo. Dalla Casa di Cinecittà in poi, ha esordito come giudice nello show di Barbara D'Urso nella Pupa e il Secchione ed è tornata in veste di naufraga per una puntata della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip 7, spunta il nome di Soleil Sorge: ecco in che ruolo

E non è finita qui. Secondo la pagina Instagram di GFIsolaNews, Soleil sarebbe pronta ad una nuova avventura. La Sorge sarebbe infatti pronta al debutto con GF Vip Party (l’anno scorso condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi), la webserie in onda sulle piattaforme internet che commenta le vicende dei gieffini con tante interviste e curiosità sul reality.

Nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni bomba riguardo la prossima edizione del Grande Fratello Vip che sarà condotta ancora da Alfonso Signorini affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A lanciare un nome bomba è stato Dagospia.

"Debutterà forse già lunedì 12 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip - si legge sul portale diretto da Roberto D'Agostino - Alfonso Signorini continua a lavorare al cast puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Tra i concorrenti ci sarà lo speaker di Rtl e inviato di Striscia la notizia Charlie Gnocchi, fratello di Gene. Sarebbe in corso una trattativa, anche in questo caso non ancora conclusa, con l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto. Dagospia aveva anticipato il nome del pornoattore Max Felicitas, concorrente confermato ma con alcuni problemi da risolvere sul fronte cachet"

