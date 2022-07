Gossip TV

Veronica Ciardi si trasferirà in Canada. La 37enne romana, tra le grandi protagoniste dalla decima edizione del Grande Fratello, ha organizzato un incontro con altri ex compagni d'avventura del reality con una assenza rumorosa.

Veronica Ciardi, tra le indimenticabili protagoniste della decima edizione del Grande Fratello nel 2010, ha lasciato da tempo il mondo del piccolo schermo vivendo con riservatezza la sua nuova vita. Oggi l'ex gieffina è sposata con il calciatore Federico Bernardeschi ed è mamma delle loro due figlie, Deva e Lena.

Grande Fratello, Veronica Ciardi lascia l'Italia e nella reunion con gli ex gieffini la grande assente è sempre Sarah Nile

In seguito all'addio di Bernardeschi alla Juventus, il calciatore si trasferirà in Canada per giocare nel Toronto FC e per la nuova avventura del 28enne toscano tutta la famiglia andrà a vivere a Toronto. Veronica, prima di lasciare l’Italia con il marito e le due figlie, ha deciso di passare del tempo con gli amici più cari organizzando una piccola reunion con alcuni suoi ex compagni d'avventura nel reality.

La Ciardi ha testimoniato l'incontro con due foto postate sui social, la prima dove parte del cast era in confessionale mentre nella seconda si vede sorridente in compagnia di Maicol Berti, Mara Adriani e Cristina Pignataro. “Non si può quantificare. Totalmente cuore”, ha scritto la moglie di Bernardeschi in procinto di trasferirsi in Canada.

Il post è stato commentato anche da Alessia Marcuzzi, al timone del reality show targato Mediaset per oltre un decennio. “Nel mio cuore. Quanti ricordi”, ha scritto la conduttrice.

Nelle immagini di Veronica, una grande assente: Sarah Nile. La sua amica speciale che con l'ex gieffina aveva instaurato un rapporto di cui si è parlato per anni: un profondo legame che aveva conquistato i telespettatori del programma. Sarah non c'è nelle foto e il motivo è ormai è chiaro. Le due ex gieffine si sono ormai allontanate soprattutto dopo il matrimonio della Ciardi, celebrato il 13 luglio del 2021.

In quell'occasione arrivò lo sfogo della Nile nei confronti della sua ex amica:

"Questa volta non me ne andrò via in silenzio. Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare..Questa volta è diverso, è per sempre". Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa. Ho detto alla mia famiglia e a mio marito (Pierluigi Montuoro, ndr) che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire che non mi ha voluta lì con te.. Io sono trasparente, solo luce, tu tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita. "

