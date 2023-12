Grande Fratello, Valentina Melis si schiera con Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi: "Questa storia che gli uomini..."

Gossip TV

In seguito alla discussione, all'interno del GF, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, anche Valentina Melis ha preso le parti dell'attrice.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera 4 dicembre su Canale5, tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi la situazione si è fatta di nuovo tesa, a causa dell'incontro che l'attrice del reality condotto da Alfonso Signorini ha avuto con i genitori del bidello.

GF, Beatrice Luzzi sostenuta da Valentina Melis nello scontro con Giuseppe

Dopo l'incontro con i genitori del bidello, Beatrice Luzzi ha espresso il suo pensiero, definendo "patriarcale" l'atteggiamento del padre del coinquilino e alquanto maschilista quello adottato verso di lei:

"Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero difronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva. Un atteggiamento maschilista e irrispettoso nei confronti della donna di famiglia"

Il bidello è diventato furioso di fronte a queste parole e durante la pubblicità ha aggredito verbalmente Beatrice Luzzi. A suo sostegno, tuttavia, al di fuori della Casa di Cinecittà, si sono schierate diverse donne del mondo dello spettacolo, tra cui Valentina Melis, ex compagna di Massimiliano Varrese. Su X, l'attrice e attivista ha commentato: "Sta storia che se gli uomini puliscono allora non sono maschilisti è una delle cose più maschiliste che si possa dire. Non entro nel merito della questione perché non l'ho vista, dico solo questo e poi mi taccio: chi o cosa sia maschilista non ce lo devono spiegare gli uomini" Non entro nel merito della questione perché non l'ho vista dico solo questo e poi mi taccio: Chi o cosa sia maschilista non ce lo devono spiegare gli uomini. #grandefratello — Valentina Melis (@melisvalentina) December 4, 2023

