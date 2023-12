Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi offende Beatrice Luzzi durante la pubblicità: "Non si deve permettere di dire certe cose"

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi furioso contro Beatrice Luzzi al Gf: ecco cosa è successo.

Giuseppe Garibaldi sbotta furioso contro Beatrice Luzzi in diretta al Grande Fratello. Il motivo? Le accuse di maschilismo mosse dall'attrice hanno letteralmente fatto perdere le staffe al giovane concorrente calabrese, che ha attaccato Beatrice e difeso suo padre.

L'ira di Giuseppe Garibaldi

Volano accuse e offese nella Casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ad accendere la miccia sono state le pesanti dichiarazioni dell’attrice sul comportamento assunto dal ragazzo e suo padre:

Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero difronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva. Un atteggiamento maschilista e irrispettoso nei confronti della donna di famiglia. Lui e suo padre sono dei maschilisti. Se le cose in Italia vanno così è per questo motivo. Non c’è l’oggettività di dire che un figlio può sbagliare.

Dichiarazioni che hanno fatto infuriare Garibaldi, che si è scagliato contro la Luzzi e difeso suo padre dalle accuse di maschilismo:

Lei è veramente una persona brutta e cattiva. Dire che siamo maschilisti è una cosa grave. Non voglio che mio padre sia messo in discussione in questi argomenti. Lei non si deve proprio permettere di dire certe cose assurde. Mio padre è oggettivo e se sbaglio mi dà anche uno schiaffo di educazione. Non c’è mai stato maschilismo in me o mio padre e mi ha insegnato sempre il rispetto. Lei fa passare un messaggio troppo forte e io non le permetto di continuare. Non va bene perché sta passando un messaggio molto sbagliato. Io mi devo calmare? No. Questa non te la faccio passare. E questa andremo pure fuori su questo discorso. Ne riparleremo, fuori da qui poi ne riparleremo.

Non contento, Giuseppe ha continuato il suo sfogo contro Beatrice anche durante la pubblicità. Come riportato da Biccy, il concorrente del Gf ha attaccato l'attrice offendendola pesantemente: "Questa brutta bas***da, brutta bast***a! Guarda a questa ao che mi sta facendo passare qui". Come reagirà la Luzzi?

