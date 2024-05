Grande Fratello, una coppia sarebbe in crisi? Spunta un rumors su una lite furibonda tra i due gieffini!

Gossip TV

Una delle coppie dell'ultima edizione del GF sarebbe in crisi, stando ai rumors che parlano di una lite furiosa tra i due gieffini! Ecco cosa sappiamo!

Nelle ultime ore è spuntata un'indiscrezione su una delle coppie nate in questa edizione del Grande Fratello: nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, non è inusuale che scoppi l'amore tra i gieffini nella casa. E, nell'ultima edizione del programma, ne sono nate diverse.

GF, lite furibonda per una coppia? Spunta un preoccupante rumor

Tra le coppie nate nella Casa di Cinecittà, attualmente, tre sono ancora tali: Alessio Falsone e Anita Olivieri, infatti, hanno annunciato di aver deciso di lasciarsi. In un lungo post sui social, i due ex concorrenti del GF hanno annunciato che, nonostante tutto, tra loro resteranno intatti stima e affetto, tanto che sono partiti insieme per una vacanza a Ibiza.

Oltre alla loro coppia, al GF si sono scoperti innamorati Paolo Masella e Letizia Petris, che proprio ieri a Turchesando hanno raccontato di come proceda a gonfie vele la loro storia. E anche Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno vivendo il loro sogno, dopo che grazie al reality hanno compreso di amarsi e di volersi dare una seconda possibilità. Infine, non dimentichiamo che anche Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti si sono innamorati nella Casa e la coppia è ancora unita e innamorata, viste le stories Instagram che pubblica con una certa frequenza.

Tuttavia, sembra che tra queste coppie, nelle scorse ore, una sia stata protagonista di una furiosa lite e che ci siano rumors di una crisi in corso.

GF, rumors di crisi per una coppia nata nell'edizione: ecco l'ultima indiscrezione

A diffondere il rumor è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza: nelle sue storie su Instagram, infatti, il gossipparo ha divulgato che una coppia nata in questa edizione del GF abbia avuto una lite furiosa e che ci siano avvisaglie di crisi.

Nel riportare l'indiscrezione, Venza non ha rivelato i nomi dei diretti interessati, ma solo le loro iniziali, facendo immediatamente preoccupare il fandom della suddetta coppia. Infatti, stando a ciò che ha riportato Venza, si tratterebbe di una coppia molto nota:

"Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni"

Venza ha poi aggiunto che le iniziali della coppia sono M e P e ovviamente si è scatenato il panico tra i Perletti. L'esperto di gossip ha poi aggiunto la sua teoria in merito alla situazione:

"Ho detto che c’è una forte lite in corso da un paio di giorni. Non si sono lasciati, anche io ho un mio pensiero. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata. E questo lo capirete con il tempo. Detto questo, se provano a smentire racconto anche quello che è successo. Bisogna prender e il buono e il brutto"

