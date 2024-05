Grande Fratello, Sergio D'Ottavi parla di Greta Rossetti: "Mi sono innamorato"

Gossip TV

Sergio D'Ottavi, tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, ospite nel programma radiofonico, Non Succederà Più, ha parlato della sua esperienza nel reality e di Greta Rossetti, la sua ex compagna d'avventura nel reality show di Mediaset con la quale oramai è inseparabile.

Grande Fratello, Sergio D'Ottavi: "Con Greta siamo coinvolti entrambi, se questo si chiama innamoramento allora sì è quello"

Parlando della sua avventura al Grande Fratello, il surfista 31enne ha dichiarato:

" Il Grande Fratello è stata la mia prima esperienza televisiva, ho iniziato con il papà di tutti i reality. Sono stato così come sono nella vita, quello che avete visto nella casa è lo stesso che fuori vive la sua vita al 100%. Un conto è dare il proprio parere infierendo, un altro è dare il proprio punto di vista con rispetto, perché si vive la quotidianità con le altre persone che sono all’interno della Casa, quindi alterare gli equilibri che ci sono non è una cosa buona, ma ho sempre avuto questo approccio nella vita. Sono sempre stato diretto, ma senza infierire. Mi hanno mandato un messaggio e mi hanno chiesto se volessi partecipare, era fine luglio, è stato un fulmine a ciel sereno e all’inizio ero un po’ titubante. Poi sono andato a surfare alle Maldive, a novembre sono tornato e mi hanno riscritto. Visto che avevo questo periodo sabbatico di 3, 4 mesi ho deciso di accettare. Sono entrato all’interno e mi ricordo che gli autori mi avevano chiesto quale ragazza mi piacesse e io inizialmente ho detto che non avendolo guardato non sapevo chi ci fosse… poi sono entrato e ho incrociato subito lo sguardo di Greta"

L'ex gieffino ha rivelato con chi è rimasto in contatto dei suoi ex coinquilini:

"Quando riusciamo ci frequentiamo con altri concorrenti, ci siamo visti quasi con tutti, anche se non è semplice visto che non abitiamo tutti nella stessa città. Ci siamo visti con Alessio, Anita, Rosy, anche con Stefano. Con Alessio è nata una bella amicizia, lui ha una personalità come la mia, estroversa, all’interno della Casa riusciva a leggere le mie note più ironiche. Usciamo in coppia con Alessio e Anita, tra loro è tutto a posto".

A tal proposito, Sergio nella Casa, si era legato particolarmente a Beatrice Luzzi e Stefano Miele. Quest'ultimo, tuttavia, ha dichiarato di non averlo più sentito. "Sergio? E' sparito, non so cosa dirvi, non risponde sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso" ha dichiarato Miele in una diretta Instagram. I "Sergetti" così come li chiaamo i fan della coppia, una volta usciti dalla Casa sembrano aver trovato una grande sintonia con Alessio Falsone e Anita Olivieri con cui trascorrono molte serate insieme.

Parlando appunto di Greta Rossetti, l'ex tentatrice di Temptation Island entrata nella Casa ancora fidanzata con Mirko Brunetti che poi è tornato insieme a Perla Vatiero, il 31enne originario di Latina, ha dichiarato:

"Sono entrato nel reality da single e ne sono uscito con una bellissima relazione, non me lo sarei mai aspettato, ma così come non mi aspettavo il Grande Fratello. All’inizio eravamo entrambi titubanti, trovandoci in un programma televisivo, poi questo rapporto si è intensificato sempre di più ed entrambi ci siamo lasciati andare. Fisicamente era il mio tipo, che ricordi non ho mai avuto fidanzate bionde, dal primo sguardo c’è stato quello sguardo, quell’alchimia che è andata in crescendo. All’inizio era un po’ restia, poi si è lasciata andare, ma era dettato anche dal fatto che il programma precedente a cui aveva partecipato le aveva messo addosso un’etichetta sbagliata e non voleva che le si sporcasse nuovamente l’immagine uscendo nuovamente fidanzata. Qui però la situazione era diversa, eravamo entrambi single e non c’era niente di male. Quel programma le è servito perché le ha fatto prendere sicurezza e consapevolezza quindi quando il sentimento è fiorito si è lasciata andare. Fuori ci siamo iniziati a vivere, sia noi che le nostre vite intorno e va molto bene. L’unico punto interrogativo inizialmente era la distanza, ma da quando siamo usciti siamo stati pochissimo separati. Tra di noi c’è una gelosia buona, lo siamo entrambi, ma nel modo giusto. Ogni giorno è sempre un tassello in più, più ti conosci e più crescono le emozioni. Mi sono innamorato, se no a 32 anni non cercherei di creare con lei qualcosa di bello, se siamo così insieme entrambi è perché c’è qualcosa di vero. Al netto della mia età non mi va di perdere tempo e non mi impegnerei in una relazione se non sentissi un’energia vera che muove tutto. Non le ho ancora detto ti amo, però. Siamo coinvolti entrambi, se questo si chiama innamoramento allora sì è quello. Tutto quello che vivevamo all’interno della casa è rimasto intatto, anzi è cresciuto fuori"

L'ex gieffino ha dichiarato anche di aver approfondito la conoscenza con la madre di Greta, Marcella Bonifacio che inizialmente era sembrata molto diffidente nei suoi confronti:

"All’inizio non stavo simpatico a mamma Marcella, ma poi quando ha avuto modo di conoscermi si è ricreduta, sin dal primo giorno è andata benissimo. Era un po’ tutto esasperato dal reality, da ciò che passa sui social. Essendo un pubblico variegato ci sono persone che si appassionato al tuo carattere e altre che non ti sopportano, ma meglio rimanere sé stessi, con il proprio carattere, anche perché recitare per 24 ore sarebbe da Oscar".

Sergio ha spiegato di trovarsi a Milano, ma di trascorrere molto tempo a Monza, città natale di Greta. L'ex gieffino ha raccontato di aaver vissuto a Ginevra per dieci anni. Dopo la separazione, ha iniziato a viaggiare, diventando un po' un nomade alla ricerca dell'onda perfetta, con ogni viaggio ispirato dalla sua passione per il surf. Al Circeo ha avviato un'attività in una splendida oasi naturale, che include un locale che aprirà presto le sue porte. Durante l'estate, questo luogo diventa il suo punto di riferimento principale per motivi lavorativi e lo ha descritto come un vero paradiso.

