Grande Fratello, un ex concorrente di Temptation Island tra i prossimi vipponi? Ecco cosa sappiamo!

Sembra che nella prossima edizione di Grande Fratello avremo anche la presenza di un ex concorrente di Temptation Island. Vediamo insieme i dettagli!

Manca meno di un mese alla prossima edizione del Grande Fratello, il popolare reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e che promette di arrivare al suo pubblico in una nuova e rinnovata veste, a cominciare dai concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia!

Grande Fratello, un ex concorrente di Temptation Island tra i prossimi vip?

Il reality, che secondo le ultime news riprenderà la sua corsa a partire dal 4 settembre su Canale5, sta continuando a far discutere di sé: dopo le prime severe punizioni applicate dai vertici Mediaset ai concorrenti dell'ultima edizione che si comportavano in maniera disdicevole - con due espulsioni per cattivo comportamento - Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rivoluzionare completamente l'intera offerta della rete: perciò, via diversi conduttori e conduttrici considerati inamovibili dalla loro posizione - Barbara D'Urso ne sa qualcosa - ma anche via ai vecchi formati e spazio a nuove formule che rendano più accattivanti i loro programmi.

E, tra i prodotti che più hanno subito modifiche c'è stato proprio il Grande Fratello: nonostante Alfonso Signorini sia stato confermato come conduttore, i vertici Mediaset hanno totalmente rivoluzionato i ruoli all'interno del reality, scegliendo come unica opinionista la giornalista e volto del TG5 Cesara Buonamici e limitando i momenti social e anche l'interazione di fanpage e altri gruppi online che tifino per i concorrenti. L'obiettivo è quello di dare al Grande Fratello una nuova veste, che sia emblema di entertainment, ma di un certo livello, così da limitare trash e volgarità.

Regole ferree sono state stabilite per i concorrenti: nessun profilo Onlyfans o influencer ha avuto accesso ai provini, l'idea è, infatti, quella di accogliere nella casa concorrenti nip - oltre ai vip - che non usino i social per lavorare, ma solo per svagarsi e che siano rappresentativi della società italiana. La lista dei concorrenti vip sembrerebbe oramai certa, con diversi nomi già trapelati nei mesi scorsi, ma al momento è tutto ancora molto in forse, perciò, non ha destato sorpresa la segnalazione di Amedeo Venza che tra i prossimi vip della nuova edizione del Grande Fratello ci sarà anche un concorrente di Temptation Island.

Non sarebbe certo il primo caso di un concorrente di un programma della Fascino che prende parte ai reality della rete e diversi attuali ex concorrenti del programma di Bisciglia hanno manifestato interesse per il Grande Fratello. Ma di chi potrebbe trattarsi? Dalle sue stories di Instagram, Venza ha fatto sapere che a breve rivelerà di chi si tratta, preferendo tenere ancora per sé l'informazione. Perciò, non ci resta che attendere!

