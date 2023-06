Grande Fratello Vip, ecco quando inizia l'ottava edizione: la data ufficiale

Gossip TV

Svelata la data ufficiale dell'ottava edizione del Gf Vip.

Si scaldano i motori per l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, la quinta condotta da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 8: la data ufficiale d'inizio

Il reality show targato Mediaset, tornerà in onda a partire da lunedì 18 settembre prossimo.

A rivelare la notizia, il portale di TvBlog:

"Sono arrivate le prime date di partenza dei programmi autunnali di Canale 5 - si legge sul sito - Fra queste la prima certa riguarda proprio il Grande fratello vip 8, la cui data di partenza è fissata a lunedì 18 settembre 2023. Dopo l’access prime time di Canale 5 di quella sera, Alfonso Signorini presenterà dunque per la prima volta il cast di concorrenti del celebre reality show. Un programma la cui durata sarà sine die, in attesa di capire la potenzialità e funzionalità di questa nuova edizione."

Per quanto riguarda il cast, come svelato da Dagospia, ha svelato anche come sarà composto: ci saranno 12 Vip ai quali si aggiungeranno 8 concorrenti che avranno superato i vari casting previsti per quest'estate. Inoltre, per quanto riguarda gli opinionisti, è ormai certo l'addio di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti. A sostituirle, si è ipotizzato il nome di Emanuele Filiberto e quello di Amanda Lear. Per il momento però, non c'è ancora alcuna ufficialità sui prossimi opinionisti mentre è confermata Giulia Salemi, nel ruolo della "bastarda con il tablet" , ovvero colei che terrà il filo conduttore tra il reality e il mondo, sempre attivissimo, dei social network.

