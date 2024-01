Grande Fratello, tensione tra Letizia Petris e Paolo Masella: "Tu ancora non mi conosci" (VIDEO)

Gossip TV

Scintille al Gf tra i due giovani concorrenti Paolo e Letizia.

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata a dir poco scoppiettante. Tra i concorrenti finiti al televoto c'è anche la fotografa Letizia Petris che, subito dopo la diretta, si è resa protagonista di uno scontro con il suo fidanzato Paolo Masella.

Scontro tra Letizia Petris e Paolo Masella

Scintille nella Casa del Grande Fratello tra Paolo Masella e Letizia Petris. Tutto è nato quando, durante la puntata, la giovane fotografa si era avvicinata per calmarlo, ma lui l'ha allontanata chiedendo di rimanere da solo. Un comportamento che non è per niente piaciuto alla ragazza che, dopo la diretta, ha attaccato il fidanzato:

Sai come andranno le cose quindi evita di litigare una settimana prima che io esca [...] Conosci i tuoi modi se sei single, nel momento in cui hai una persona al tuo fianco ascolti, dico le cose per il tuo bene...il tuo atteggiamento stasera non mi è piaciuto. Stavi sbagliando in puntata, hai 26 anni e devi ancora imparare tanto. Faccio parte della tua vita quindi se sbagli non me ne sto zitta. Non sei solo. Se parlo lo faccio per il tuo bene e non per venire contro di te. Tutto quello che succede qua è una base per far capire anche a me come funzioneranno le cose fuori...Basta, non è veramente serata, mi viene solo il nervoso, non ho energia...

Dal suo canto, Paolo pensa che Letizia sia in grado di tranquillizzarlo, ma necessita di tempo per abituarsi ad avere nuovamente una persona al suo fianco:

Non fare così per favore, tra una settimana esci e vorrei stare più tempo possibile insieme. Vorrei parlare, ti vorrei tranquillizzare per la nomination, hai fatto tutto tu, ti ho chiesto prima solo di lasciarmi in pace perché dovevo sbollire. Tu mi tranquillizzi, però ancora non mi conosci...se non vuoi capire è un tuo problema.

