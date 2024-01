Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Greta Rossetti a confronto: "Ho pensato che ti conveniva creare un'alleanza con Perla"

Gossip TV

La resa dei conti tra le due concorrenti del Grande Fratello.

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero tosta ed emozionante per Greta Rossetti. L'ex tentatrice di Temptation Island è stata prima tirata in mezzo nella querelle tra Beatrice Luzzi, Perla Vatiero e Vittorio Menozzi e poi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del fratello.

Faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Greta Rossetti

Stanca e dispiaciuta per la tensione che si è creata nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha deciso di affrontare Beatrice Luzzi, che l'ha descritta come una stratega intenzionata a stringere alleanze con Perla Vatiero. Accuse che non sono piaciute all'ex fiamma di Mirko Brunetti che, dopo la diretta, ha voluto chiarire la sua posizione:

Lei è stata l'unica che mi ha difeso quando Stefano ha fatto la battuta. Mi ha difesa in puntata, tu in quel momento hai difeso lui, io ci sono rimasta male...tu eri sempre la prima che veniva da me per Mirko...e tu sai quanto la cosa di Mirko mi ha turbato! Tu lo sai che io non mi schiero, non era il mio intento, lo sai...

Dopo aver ascoltato Greta, Beatrice le ha spiegato il motivo del suo attacco e dispiacere:

Ma perché ti ha difeso? Lei rideva quando l'ha fatta io l'ho vista...Io non ho difeso Stefano, io ho detto che aveva fatto la battuta non con l'intenzione di ferirti. Ho visto il video e come l'ha fatto..la tua è stata una reazione esagerata, una come te...tu sei un pò smaliziata...Essendo stata una difesa così esagerata mi ha fatto pensare che ti conveniva creare questa alleanza con Perla...Ci sono rimasta malissimo anche con Vittorio, che mi ha detto che voi non vi siete schierati e invece sì. Tu ti sei schierata contro di me. Comunque va bene, ci siamo chiarite.

