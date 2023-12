Grande Fratello, tensione tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris: "Non si trattano così le persone" (VIDEO)

Gossip TV

Diverbi mattutini nella Casa del Grande Fratello tra le due concorrenti.

Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi. Le due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno cercato di confrontarsi sui diverbi nati durante l'aperitivo di ieri sera, ma senza trovare un vero punto d'incontro per convivere serenamente.

Beatrice Luzzi e Letizia Petris ai ferri corti

A Letizia Petris non è per niente piaciuto il comportamento "scorretto" assunto da Beatrice Luzzi durante l'aperitivo di ieri sera nella Casa del Grande Fratello. "Non si trattano così le persone a cui vuoi bene. Mi hai chiesto di lasciarti in pace, d'ora in poi ti lascio in pace. Ti chiedo solo di riflettere qualche volta" ha dichiarato la bella fotografa abbandonando la conversazione.

Beatrice ha invitato Letizia a riflettere e a cercare un confronto pacifico, ma senza risultati. Infastidita e delusa, la giovane concorrente del Gf ha preso le distanze dall'attrice e ha poi raggiunto Paolo Masella per chiarirgli il suo punto di vista. La ragazza ha ammesso di non condividere alcuni atteggiamenti contraddittori da parte dell'attrice nei suoi confronti.

Le due discusse concorrenti del Gf riusciranno a trovare un punto d'incontro e chiarirsi? Ricordiamo che l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per il prossimo sabato 30 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

