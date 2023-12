Grande Fratello, Perla Vatiero in lacrime per l'emozionante sorpresa della sorella: "Ti amo"

Gossip TV

La sorella di Perla Vatiero fuori la casa del Grande Fratello per il compleanno della concorrente.

Grandi emozioni per la gieffina Perla Vatiero al Grande Fratello. In occasione del suo compleanno, l'ex fidanzata di Mirko Brunetti ha ricevuto una bellissima ed emozionante sorpresa da parte della sorella Loana, che è giunta fuori la famosa Casa di Cinecittà con megafono e fuochi d’artificio.

Perla in lacrime al Gf

Perla Vatiero ha ricevuto una sorpresa da parte della sorella. In occasione del compleanno della giovane concorrente del Grande Fratello, Loana e altri amici si sono riuniti fuori la famosa Casa di Cinecittà per farle gli auguri con tanto di megafono e fuochi d'artificio. Sorpresa che, come riporta Fanpage, ha emozionato l'ex di Mirko Brunetti, che non è riuscita a trattenere le lacrime: "Loana ti amo, mi manchi. Mamma e papà mi mancate tantissimo".

Ma le emozioni per Perla non sono finite. La giovane concorrente del reality show di Canale 5 ha continuato i festeggiamenti insieme ai suoi compagni di avventura che le hanno organizzato, con l'aiuto degli autori del Gf, una festa di compleanno:

Sono contenta di condividere questo momento con voi, mi sono sentita subito a mio agio qui. In ognuno di voi in questo percorso prendo qualcosa di positivo, siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi - la gieffina ha poi fatto gli auguri di compleanno anche alla sorella gemella, Dalila, morta a soli 7 mesi di vita - Al cielo, facciamo tanti auguri anche a lei.

