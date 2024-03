Grande Fratello, tensione tra Alessio Falsone e Federico Massaro: ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Piccola diatriba nella Casa del Grande Fratello tra i due giovani concorrenti.

Stasera, lunedì 18 marzo 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, i giovani concorrenti Alessio Falsone e Federico Massaro si sono resi protagonisti di un nuovo scontro. Il motivo? La distribuzione delle polpette!

Il fastidio di Alessio Falsone

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, nella Casa è scoppiata una piccola diatriba tra Alessio Falsone e Federico Massaro. Il motivo? La voracità e l'ingordigia del modello ha infastidito, e non poco, la nuova fiamma di Anita Olivieri, che ha sbottato a tavola. Secondo il concorrente, tre polpette per una sola porzione sono davvero troppe, dovrebbe rispettare il gruppo e rimetterle a disposizione di tutti.

"Tu non fai mai niente. Sempre gli altri [...] Ne ha prese tre stasera, io non glielo dico...glielo dite voi. Fra sono troppe tre, non ci sono per tutti" ha dichiarato Alessio criticando il comportamento di Federico che, senza opporre resistenza, acconsente alla richiesta "Togliamole, non c'è problema. Non me ne frega niente pensavo ci fossero due teglie. Non muoio di fame". Affermazioni che hanno provocato la reazione immediata di Falsone: "Si però così fai passare scemi gli altri. Sembra che ci accaniamo noi, sbaglia modi e tempi".

Ma questa non è stata l'unica discussione che ha coinvolto in prima persona Alessio. Nelle ultime ore, infatti, il giovane si è scontrato con Anita, la quale gli ha sottolineato a più riprese di non apprezzare alcuni suoi comportamenti. I due innamorati riusciranno a viversi questi giorni nella Casa del Gf in serenità? Staremo a vedere.

