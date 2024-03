Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi chiede scusa a Beatrice: "Con te ho sbagliato tutto!"

Gossip TV

Nel corso della festa western organizzata ieri sera dal Grande Fratello, Garibaldi e la Luzzi si sono appartati e il bidello calabrese ha ammesso i suoi sbagli nei confronti dell'attrice romana. Sono ormai diversi giorni, forse in vista della conclusione della loro lunga permanenza nella Casa, che i due concorrenti sembrano aver deposto le armi e si ritrovano a parlare con più calma e non perdono occasione per avvicinarsi e scambiarsi coccole e confidenze.

Ieri, sera, Garibaldi parlando con la Luzzi isolati dal resto del gruppo in tugurio, ha confessato di aver sbagliato tutto con lei, fino a commuoversi:

"Io volevo dare l’immensità. Io avrei fatto tutto… Sicuramente in diretta, davanti a tutti, avrei dovuto ritirare tutto quello che avevo detto e dimostrarlo. Prenderei posizione lottando per te e sarti accanto.""Avrei dovuto proteggerti. L’errore più grande che ho fatto? Non difenderti. Non difendere quello che sentivo nei tuoi confronti. In quale momento si è rotto tutto? Quel famoso venerdì… Perché ho fatto così? Non lo so. Quello che provavo nei tuoi confronti era vero, l’ho sempre pensato e sostenuto. Tutto mi portava a te."

“In bocca al lupo per tutto" ha esclamato poi la Luzzi. "Cercherò di fare del mio meglio" ha replicato Giuseppe.

Bea voleva solo fargli ammettere le sue colpe come già avevamo pensato giorni fa ,non vi allarmate non sta facendo nulla di male, anzi quando lui piangeva lei fredda nelle sue ha continuato a fargli domande



Però la scena a lui è venuta discretamente ⚰️😅#grandefratello pic.twitter.com/GvTy1S0nqU — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 17, 2024

MOMENTO DI PURA EMOZIONE, E SPERO SOLO CHE CI SIA TANTA SINCERITÀ #GrandeFratello pic.twitter.com/ivhEwIoQv0 — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 17, 2024

