Grande Fratello, svelato il nome della seconda concorrente nip: ecco di chi si tratta!

Spunta una nuova indiscrezione che svela l'identità della seconda concorrente nip della nuova edizione del GF. Ecco di chi si tratta!

Continuano a emergere i nomi dei prossimi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello: questa volta a diffondere l'indiscrezione è il sito di Davide Maggio, che ha rivelato il nome della seconda concorrente nip. Si tratta di una gondoliera di nome Sara Pilla.

GF, la seconda concorrente nip è Sara Pilla

Dopo Michael Castorino, animatore di feste per bambini, è la volta di Sara Pilla, gondoliera di 24 anni originaria di Venezia, dove lavora, portando avanti la tradizione della sua famiglia. Il sito di Davide Maggio rivela che fin da bambina, Sara ha seguito le orme del padre Fabio che l'ha portata con sé in gondola e le ha poi trasmesso la passione per il suo lavoro.

Tuttavia, continua il portale, Sara vorrebbe entrare nel mondo dello spettacolo, magari come modella, attrice o cantautrice. Diplomatasi al Liceo Musicale Marco Polo di Venezia, Sara ha poi studiato canto a Milano e suona due strumenti: il flauto traverso e il pianoforte.

Nel 2022, inoltre, ha ottenuto il titolo di Miss Italia social, raccontando il dietro le quinte del noto concorso di bellezza, vinto in quell'anno da Lavinia Abate. Il GF è la sua occasione per tentare di varcare la porta del mondo patinato della tv, visto che per il suo lavoro di gondoliera le è stato impossibile accedervi fino a questo momento. La ragazza, in una clip del concorso di Miss Italia, ammetteva che la sua famiglia era una delle cose che amava di più e che l'esempio del coraggio e dei sacrifici dei suoi genitori l'hanno spinta a non arrendersi mai.

Sara è molto legata alla sorella minore Alice, di 11 anni, che l'ha accompagnata durante Miss Italia. A completare la famiglia anche il cagnolino Dallas, altro tassello fondamentale della sua vita.

GF, Michael Castorino è il primo concorrente nip

Prima di Sara Pilla, Biccy ha rivelato il nome del primo concorrente nip: Michael Castorino, animatore di feste per bambini. La nuova edizione inizierà il prossimo 16 settembre con due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale5, sempre sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Secondo il sito di gossip, a varcare la porta rossa come concorrente non vip è Michael Castorino che ha sempre avuto la passione per i bambini e la recitazione.

Ha lavorato in tv ed è apparso in diversi spot televisivi e ha aperto con la sua amica Giulia Ciacco "Il mondo di MeG" In un’intervista rilasciata a R101, il nuovo concorrente del Gf ha rivelato alcune curiosità sul suo lavoro:

"Io e Giulia abbiamo sempre amato i bambini. Abbiamo iniziato come animatori, poi abbiamo anche imparato l’arte dell’allestimento e poi il resto, la ricerca delle location, dei catering. Per ogni evento ci sono vari passaggi e appuntamenti con i genitori. Facciamo animazione anche ai matrimoni. Adesso vanno molto di moda i gender reveal, noi sappiamo il genere prima dei genitori e anche dei familiari. I ginecologi si mettono in contatto con noi. Il supereroe preferito di sempre dei bambini? Spiderman, in assoluto. Torta che va per la maggiore, la torta di Elsa, poi le classiche, la crostata alla frutta e quella alla Nutella"

