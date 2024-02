Grande Fratello, spunta un'indiscrezione su un ex inquilino: "Si è rifiutato di fare certe cose a meno che..."

Gossip TV

Dal web arriva un'indiscrezione su un ex inquilino del GF: ecco cosa è successo!

Questa edizione del Grande Fratello è sicuramente una delle più chiacchierate, con continui nuovi ingressi, dinamiche amorose e molto altro. In queste ore ha cominciato a circolare sui social una nuova indiscrezione su un ex inquilino della Casa di Cinecittà.

GF, un ex inquilino al centro di un rumor: "Si rifiuta di fare certe cose a meno che..."

A diffondere l'indiscrezione sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno pubblicato sui social una storia condivisa nella quale svelavano questo rumor, riguardante un ex concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Il retroscena riguarda uno dei concorrenti che sono stati eliminati dalla Casa e che, poiché il suo cachet non lo soddisfaceva a pieno, si è rifiutato di partecipare a eventuali confronti.

Su Instagram, i due esperti di gossip hanno dichiarato:

"Colpo di scena al Gf. Io e Deia abbiamo saputo che un concorrente del Gf (confidandosi con fonti attendibili) ha raccontato di aver ricevuto proposte molto particolari a suon di cachet. E ha rifiutato di fare determinate cose perché veniva retribuito poco. In più una volta uscito dal programma ha categoricamente chiesto tanti bei soldini per i vari confronti. Altrimenti se ne sta a casa e non presenzierà nemmeno in studio!"

Secondo alcune teorie, le parole dei due esperti di gossip potrebbero riferirsi a due ex gieffini, in particolare: Mirko Brunetti o Vittorio Menozzi. Se, però, il primo è stato già protagonista di diversi confronti con l'ex fidanzata Perla Vatiero, ancora nella casa, il modello - eliminato in una delle puntate della scorsa settimana - non è stato ancora coinvolto in un confronto con altri inquilini della Casa, a eccezione di un breve confronto con Beatrice Luzzi. Che sia forse lui? Al momento, questa riportata è solo un'indiscrezione e bisognerà attendere ulteriori dettagli per stabilirne la veridicità.

