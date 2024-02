Grande Fratello, Mirko scansa Perla che tenta di baciarlo e non risponde alle sue domande, tutti lo accusano di illuderla

Gossip TV

Mirko Brunetti nei confronti di Perla Vatiero è vago e distante. Perché entrato nella Casa del Grande Fratello se non aveva alcun desiderio di stare con lei? E' questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori e i tanti fan della coppia Perletti. Nelle ultime ore, il 26enne sembra persino infastidito dagli atteggiamenti della giovane salernitana a che ha provato persino a baciarlo vedendo Mirko invece scansarsi palesemente.

Grande Fratello, Perla chiede a Mirko: "Mi ami ancora?

I due ragazzi hanno trascorso le ultime ore nel tugurio, cenando insieme e dormendo anche insieme. Perla desiderosa di un contatto fisico ma Mirko è lontano e sembra visibilmente irritato ed evita anche di abbracciarla. La Vatiero è più diretta e cerca di trovare anche un senso al suo ingresso. “Mi ami ancora?” ha domandato a bruciapelo Perla, spiazzandolo. "Il problema nostro è dirci o no se ci amiamo o no?" ha risposto vago Mirko ancora una volta. Nel tentativo poi della ragazza di baciarlo, lui ha risposto che le sembrava una tentatrice di Temptation Island. Eppure è stato lui, più volte, a tornare nella Casa in cerca di risposte dalla sua ex fidanzata. Ad oggi sembra che Brunetti volesse solo tornare sotto la luce dei riflettori del Gf e il suo comportamento non è per nulla apprezzato e apprezzabile.

Mi auguro che i fan di Perla si siano disillusi rispetto a questa ship. È palese che lui non sia più interessato a lei in senso amoroso. L'affetto sarà anche rimasto, tutto il resto no.#Grandefratellopic.twitter.com/z3cxfPRbqq — •Boh• (@Bohassurdo) February 17, 2024

