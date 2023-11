Grande Fratello, sopra la Casa vola un aereo contro Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Sopra la Casa del Grande Fratello, è volato un aereo con un messaggio da parte degli ex fan della coppia formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Oggi, sopra la Casa del Grande Fratello sono volati diversi aerei portatori di messaggi di sostegno nei confronti degli inquilini del grande loft di Cinecittà. Uno in particolare è stata una frecciatina eloquente da parte degli ex sostenitori della coppia formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello, aereo contro Giuseppe Garibaldi, Beatrice: "Questa è una rivincita"

" Bea solo con te, ex "BeaBaldi" ha recitato uno degli striscioni. "Beabaldi", ovvero il fandom della coppia, ha preso le distanze dal 30enne calabrese che, soprattutto negli ultimi giorni, è già molto lontano dalla Luzzi alla quale riserva parole tutt'altro che lusinghiere.

“Grazie! Siete fantastici, affettuosi e spiritosissimi! Grazie, vi voglio bene, grazie che ci siete, veramente! È bellissimo, è un bellissimo segno di riconoscimento. È dura, effettivamente è stata un po’ dura da digerire, qua è tutto difficile. Ma spero di riuscire ad andare avanti con dignità e senza deludervi. Grazie. Angelica mi ha detto che questo aereo è una rivincita, però effettivamente che dirvi.. Solo grazie!" ha esclamato Beatrice vedendo l'aereo.

“Non si legge! Ah sì, ex BeaBaldi. Grazie lo stesso! Non stanno più con me, ma solo con lei. Ragazzi, ma che avete fatto!! ha commentato Garibaldi come riportato da Biccy, dimostrando un certo disappunto per aver perso parte del sostengo dei fan.

