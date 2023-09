Grande Fratello, Sophie Codegoni confermata alla conduzione di CasaChi!

Gossip TV

L'ex gieffina Sophie Codegoni è stata confermata alla conduzione di CasaChi. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

A partire da oggi, martedì 19 settembre, riparte CasaChi, il format nato dalla collaborazione tra il settimanale Chi, di Alfonso Signorini, e il reality del Grande Fratello, in onda ogni lunedì e giovedì su Canale5. Confermata alla conduzione per quest'anno l'ex gieffina Sophie Codegoni.

GF, Sophie Codegoni confermata alla conduzione di CasaChi

Alla conduzione di CasaChi è stata annunciata Sophie Codegoni, ex protagonista del GFVip 7 e neomamma della piccola Celine Blue, nata dalla relazione con Alessandro Basciano, con cui sembrava che fosse in crisi fino a qualche settimana fa. Le ultime indiscrezioni rivelavano che Codegoni aveva rifiutato di partecipare alla prossima edizione di Pechino Express, probabilmente, per assumere il ruolo di conduttrice di CasaChi:

"Prende il via, da martedì 19 settembre, la nuova stagione di Casa Chi Grande Fratello. Il format social di Chi Magazine nella sua edizione speciale. Che racconta le dinamiche e il dietro le quinte del reality televisivo condotto da Alfonso Signorini. Casa Chi Grande Fratello è il video talk dedicato al format Mediaset con commenti alle dirette TV, retroscena, curiosità, backstage e interviste a opinionisti, concorrenti ed ex partecipanti. Dopo il grande successo della scorsa edizione, la squadra di Casa Chi è stata confermata al completo. La talent Sophie Codegoni alla conduzione insieme al colladauto duo di giornalisti della redazione di Chi, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Con Maurizio Poletti alla regia e Claudia Cerea al coordinamento organizzativo."

Secondo il comunicato ufficiale, CasaChi andrà in onda sul profilo Instagram ufficiale di Chi, il settimanale di gossip e spettacolo, con due puntate ogni settimana nelle quali si alterneranno diversi ospiti con cui i conduttori commenteranno il reality.

Scopri le ultime news su Grande Fratello