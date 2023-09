Grande Fratello, Sophie Codegoni rompe il silenzio sulla presunta crisi con Alessandro Basciano

Gossip TV

Dopo giorni di rumors su una crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del GF, la diretta interessata arriva a chiarire come stanno le cose. Ecco cosa ha detto.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono due tra i concorrenti del Grande Fratello più seguiti di sempre: la loro storia d'amore è sbocciata nella casa di Cinecittà e si è consolidata fuori dagli studi del programma di Canale5. Tanto, esattamente un anno fa, Basciano chiedeva alla Codegoni di sposarlo, sul red carpet di Venezia79. Poi, in autunno, è arrivata un'ulteriore notizia: i due ex gieffini sarebbero diventati presto genitori.

Grande Fratello, crisi confermata tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La nascita della piccola Celine Blue sembrava aver cementato ancora di più l'unione acerba della coppia di ex vipponi. Entrambi sono pazzi d'amore per la loro bambina, nata qualche mese fa, e hanno trascorso diverse romantiche vacanze insieme a lei, attirandosi anche le critiche perché tendevano a esporla troppo sui social.

Tuttavia, quella che sembrava una relazione abbastanza solida, seppur giovane, sta presentando delle complicazioni: da giorni, infatti, si sono diffusi rumors su una possibile crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I Basciagoni, come sono soliti chiamarli i fan, hanno di solito smentito in poche ore le diverse (false) segnalazioni giunte sul loro conto, ma in questo caso, i rumors potrebbero dire il vero.

A confermarlo è stata la stessa Codegoni, che ha deciso di pubblicare sui social, qualche ora fa, una breve dichiarazione, nella quale confermava che tra lei e il compagno la situazione non è delle migliori. Ecco cosa ha detto in una storia sul suo profilo Instagram:

"Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita, perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia. Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi e impulsivi, ma state tranquilli perché con l'amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l'amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto fare finta di nulla davanti all'evidenza"

Le parole di Codegoni, oltre a confermare l'effetiva crisi nella relazione con Basciano, sembrano fare anche riferimento ad alcune critiche, in particolare ricevute da ex concorrenti del GF, rivolte alla loro storia. Al momento, Basciano non ha rilasciato alcuna dichiarazione, perciò, per scoprire quali saranno gli ulteriori sviluppi non ci resta che attendere.

