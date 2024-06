Grande Fratello, Simona Tagli commenta la rottura tra Alessio Falsone e Anita Olivieri: "L'avevamo già predetto..."

Gossip TV

All'indomani della fine della storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, un'altra ex concorrente del GF commenta la loro rottura: Simona Tagli. Ecco cosa ha raccontato!

Di recente Alessio Falsone e Anita Olivieri, ex concorrenti del Grande Fratello, hanno annunciato di aver chiuso la loro relazione, ammettendo però di essere rimasti in buoni rapporti e che la stima e l'affetto reciproco restano intatti. A commentare la fine della loro storia è arrivata Simona Tagli, altra ex gieffina del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Simona Tagli sulla rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone

Qualche giorno fa, Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno annunciato la fine della loro relazione, con un lungo messaggio diffuso sui social. Una rottura che giunge in maniera inaspettata, dato che entrambi si erano mostrati molto affiatati, ma che è dovuta - stando alle loro dichiarazioni - alle divergenze caratteriali di entrambi. Tuttavia, ci hanno tenuto a specificare, la loro amicizia e stima è rimasta inalterata, così come l'affetto reciproco:

" Cari amici, qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono così tante come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento"

A commentare la fine della storia tra i due gieffini è intervenuta Simona Tagli, altra concorrente di questa edizione del GF e che non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Alessio Falsone. A Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi, la gieffina ha raccontato dei contrasti che ha avuto proprio con Falsone nella Casa, dato che con loro aveva mantenuto le distanze, sebbene non fosse mai stata maleducata, cosa di cui proprio Falsone e altri gieffini l'avevano accusata.

Poi, Simona Tagli è passata a commentare anche la recente rottura tra Falsone e Anita Olivieri, dichiarando che era qualcosa di prevedibile...

GF, Simona Tagli interviene e dice la sua sulla coppia Anita-Alessio

Nel commentare la fine della storia tra Falsone e Anita Olivieri, Simona Tagli ha ricordato che già nella Casa erano partite delle scommesse sulla fine della relazione e che lei e Beatrice Luzzi avevano dichiarato che sarebbero durati poco più di un mese. Anche Luzzi di recente aveva lanciato una frecciatina alla coppia scoppiata, pubblicando una foto che per i fan era una sorta di rivincita per tutto ciò che aveva dovuto subire per la sua relazione con Giuseppe Garibaldi.

Sulla rottura tra Anita e Alessio, Simona Tagli ha ammesso che dalla Casa si percepivano le cose in maniera diversa e che secondo lei la coppia di Anita e Alessio era nata con intenti meno puri di quanto facessero credere:

" La storia con Anita è già finita, ma noi già dalla Casa lo avevamo predetto. Io e Beatrice avevamo dato loro un tempo prestabilito, durano 38 giorni avevamo detto. Dalla Casa le cose si vedono le cose in maniera diversa, tante coppie che nascono lo fanno anche in modo strumentale. Paolo e Letizia , così come Mirko e Perla , ho sempre detto che le loro storie fossero autentiche, sono sempre nel dubbio quando una coppia si crea in prossimità di una nomination."

