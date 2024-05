Grande Fratello, è finita tra Alessio Falsone e Anita Olivieri: "Abbiamo deciso di interrompere la nostra frequentazione"

Gossip TV

I due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, Alessio Falsone e Anita Olivieri, si sono lasciati: l'annuncio inaspettato sui social a poche ore dal compleanno di lei.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Anita Olivieri e Alessio Falsone è giunta al capolinea. Una rottura abbastanza inaspettata che è stata annunciata sui social dai due ex discussi concorrenti dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Alessio e Anita si sono lasciati: l'annuncio sui social

È ufficiale! È finita la storia d'amore tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. A rompere il silenzio e dare il triste annuncio sui social sono stati i diretti interessati che, a poche ore dal compleanno dell'ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, hanno deciso di svelare la verità e informare i fan della loro attuale situazione sentimentale.

Cari amici, qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono così tante come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento.

E ancora:

Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico. Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme. L’importante è che entrambi siamo felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto.

Da qualche settimana, Alessio e Anita non apparivano più insieme. La giovane aveva dichiarato di volersi prendere una sorta di “pausa dai social“ facendo insospettire tutti i numerosi fan del reality show di Canale 5, i quali avevano subito ipotizzato una presunta crisi tra i due ex concorrenti del Gf. Allarme rientrato quando si sono mostrati di nuovo insieme ad Ibiza per festeggiare il compleanno di lei insieme agli altri ex gieffini Paolo Masella, Letizia Petris, Angelica Baraldi, Riccardo Romagnoli e Marco Fortunati. Sembrava tutto a posto, quando inaspettatamente è arrivato l'annuncio della rottura sui social. Che sia una pausa o un addio definitivo tra i due? Staremo a vedere.

