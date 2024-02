Grande Fratello, Simona Tagli attacca Greta Rossetti: "Tu lavori solo per le tue curve", interviene la madre

Gossip TV

L'uscita di Vittorio ha generato accesi scontri dentro e fuori la Casa: la madre di Greta si scaglia contro la Tagli dopo che quest'ultima ha attaccato la figlia.

L'uscita di Vittorio Menozzi ha generato accesi scontri dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. I gieffini sono divisi sull'eliminazione del modello: Anita, Giuseppe, Massimiliano sono convinti che sia stato eliminato perché è andato contro Beatrice Luzzi, mentre, quest'ultima, si sta battendo fortemente in quanto lo ha sempre sostenuto e non lo ha mai votato come invece hanno fatto in diverse occasioni loro.

A difendere l'attrice romana, oltre Sergio e Stefano è intervenuta anche Simona Tagli che, parlando del rapporto tra Vittorio e Greta ha attaccato pesantemente l'ex tentatrice: “Tu lavori solo con le tue curve, a mia figlia non insegnerei mai a giocare su più ruoli.. a mia figlia insegno ad essere precisa e diretta" ha detto la showgirl milanese a Greta.

A difendere la Rossetti ci ha pensato la madre, Marcella Bonifacio che ha chiesto al Grande Fratello di poter entrare per poter parlare con Simona Tagli:

"Adesso, Gf, o tu prendi provvedimenti o…Prima c’era Beatrice, ora c’è Simona che si permette di giudicare mia figlia. Ma questa chi è? Fatemi capire, da dove è uscita? Vai a tagliare i capelli invece di entrare dentro il Gf. Tu vieni a giudicare mia figlia? Gf, mi fai entrare dieci minuti e le sistemo tutte e due? Visto che i miei fan mi stanno istigando anche così. Io non lo permetto che parlano male. Ad una ragazza di 25 anni due vecchie si permettono di parlare? Io sono anche più giovane di loro, fate entrare me che me la vedo io. Altrimenti fate uscire mia figlia da là, perché veramente arrivo con il paracadute. Signorini, lo stai guardando il video, quindi fai qualcosa. Non permetto a nessuno di parlare così."

"Da mamma mi vergogno... Due persone adulte dovrebbero essere d’esempio invece queste due sembrano quelle represse che invecchiano e non accettano di invecchiare. Si mettono a paragone con una di 25 anni e dicono certe schifezze che il Grande Fratello non doveva essere trash…E’ peggio. Perché questo non è un insegnamento. Chi guarda da fuori, le ragazze giovani che guardano e mi stanno scrivendo stanno dicendo “fuori ste due vecchiacce”.

La madre di Greta ha parlato anche dell'aspetto fisico della showgirl, affermando che oltre ad essere vecchia è anche grassa:

"Quando uno non accetta di invecchiare da sex symbol, che non ce l’hai fatta neanche da giovane perché sto sex symbol non lo sei stata. Credo che invece di essere di plastica sei di ceramica, un altro aggettivo qualificativo non te lo posso dare però hai capito. Vero Simona Tagli? Poi te la vedi con me fuori non ti preoccupare. Ce la vediamo io e te da donne adulte anche se sei un po’ più grandina di me. Ti insegno a fare la dieta, ti insegno ad allenarti e magari un pochino di testosterone potresti anche utilizzarlo perché ti farebbe bene al corpo e all’anima."

La Bonificio ha anche pubblicato una Ig Stories con una foto di Simona Tagli in costume: "Lei che si dichiavara Sex Symbol. Accetta che sei invecchiata! Oltretutto fanno prima saltare che girarti intorno!"

