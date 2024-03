Grande Fratello, siamo tutti un po' Luzzers: ecco perché questa sarà ricordata come l'edizione di Beatrice Luzzi

Gossip TV

Perla Vatiero è la prima classificata della diciassettesima edizione del GF, ma la vera vincitrice è Beatrice Luzzi.

Ieri sera, lunedì 25 marzo, su Canale5 è andata in onda la finale della diciassettesima edizione del Grande Fratello. A contendersi la vittoria le due protagoniste più forti di questa edizione: Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Nonostante la vittoria dell'ex volto di Vivere fosse data per scontata, alla fine, a trionfare è stata Perla Vatiero. Ma, è innegabile che, al di là dei risultati del televoto, questa edizione sarà ricordata come quella di Beatrice Luzzi e che un po' tutti, in fondo, siamo Luzzers e abbiamo tifato per lei.

GF, Beatrice Luzzi non vince, ma questa sarà ricordata come la sua edizione: ecco perché, in fondo, siamo un po' tutti Luzzers!

Le due concorrenti più forti della Casa di Cinecittà si sono affrontate in uno scontro fino all'ultimo voto, sostenute da due fandom agguerriti e desiderosi di veder trionfare la loro beniamina. E, nonostate a esultare siano stati i Perletti, i Luzzers, i Beabaldi e tutti gli altri fan che hanno votato per Beatrice Luzzi l'hanno meritatamente incoronata vincitrice morale di questa edizione, che sarà per sempre ricordata come la sua. Beatrice è entrata nella Casa 197 giorni fa e vi è rimasta quasi ininterrottamente - a eccezione dell'uscita per il terribile lutto che l'ha colpita qualche mese fa -. Giudicata fin dall'inizio troppo spigolosa per convivere con gli altri inquilini, Beatrice si è poi svelata con naturalezza, facendo emergere il suo vero carattere e conquistando consensi fuori dalla casa.

L'attrice è stata definita la concorrente perfetta ed è proprio così: dotata di acume e lucidità anche nei momenti più difficili, Beatrice ha saputo riconoscere gli schemi e le macchinazioni degli altri concorrenti, che hanno preferito fare branco contro di lei, attaccandola vigliaccamente, invece di competere con lei in maniera più leale. Luzzi è stata la prima a creare una dinamica: vi ricordate le liti con Rosy Chin per il controllo della cucina? Ed è diventata protagonista, suo malgrado, di diversi attacchi da parte di Massimiliano Varrese - che se avesse trascorso i primi 5 mesi come quest'ultimo, invece di fare il guru moralista come nei primi tempi, si sarebbe accattivato molte più simpatie e sarebbe stato un papabile vincitore - delle liti con Anita Olivieri, che Cesara Buonamici, altra avversaria di Luzzi, ha definito la sua nemica. Ma di cui, saggiamente, Signorini ha ricordato solo le lagne e i piantini perché incapace di ribattere alle freddure dell'attrice.

Ma Beatrice è stata anche la concorrente per la quale sono arrivati più aerei e nessuno potrà dimenticare l'immensa gratitudine dimostrata per il suo pubblico quando, qualche giorno fa, all'ennesimo aereo si è inginocchiata in giardino chinando il capo in segno di ringraziamento all'amore dell'Italia per lei. Beatrice Luzzi è stata anche la concorrente dei balli sfrenati, liberi - come lei, in un abito di paillettes a metà mattinata, ma anche durante ogni festa, anche quando gli altri concorrenti la isolavano cercando di spezzarla. Ed è con quella stessa libertà che ha chiesto a Paolo Masella se fosse "un po' fascio" e nell'ultima serata trascorsa in casa ha ordinato le pizze per gli inquilini in diretta, con buonapace di Signorini. Di cui si è dichiarata innamorata, tanto che la loro ship è stata tra le più divertenti che si potessero creare. Altro che Perletti, Sergetti e compagnia bella! E, parlando di ship, si era anche trovata un innamorato più giovane, niente poco di meno che Giuseppe Garibaldi, e ora tutte le fan della coppia sperano in un futuro per loro al di fuori del reality.

Ma Beatrice Luzzi è stata anche la concorrente che ha vinto più nomination di tutti i concorrenti e ha ottenuto il titolo di prima finalista con il 60% di voti, un risultato mai visto prima. Ha alimentato con la sua presenza le dinamiche nella Casa, mai adagiandosi sul suo passato da vip, al contrario di Sara Ricci che ha provato e fallito a costruirsi il personaggio dell'algida attrice snob. Ha mostrato ai suoi fan tutti i lati del suo carattere, mai nascondendosi e, vuoi o non vuoi (sì, è una cit. perliana), questa sarà per sempre la sua edizione e noi tutti resteremo sempre un po' Luzzers nel cuore.

