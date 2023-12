Grande Fratello, si accende la lite tra Letizia e Paolo: cosa è successo? (VIDEO)

Gossip TV

Letizia Petris e Paolo Masella si scontrano e da una piccola incomprensione nasce una brutta discussione nella casa del Grande Fratello.

Tensione per la coppia formata da Letizia Petris e Paolo Masella. Poche ore prima la bella fotografa si era mostrata decisamente frustata dai continui commenti sulla coppia formata con il macellaio del Grande Fratello. Poi una battuta di Paolo ha mandato in crisi nuovamente Letizia e i due hanno avuto una discussione. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Letizia e Paolo discutono: cosa è successo?

Dopo mesi di reclusione l’ansia e la frustrazione iniziano a farsi sentire e alcuni gieffini stanno vivendo momenti di tensione personale, che li portano a sbottare contro gli altri concorrenti per un nonnulla. Dopo aver parlato con Fiordaliso della relazione con Paolo Masella, mostrandosi decisamente infastidita dalle domande della collega sulla sua storia d’amore con il macellaio del Grande Fratello, Letizia Petris ha cercato conforto nel romano ma la situazione è rapidamente degenerata. In cucina, infatti, Letizia accusa ironicamente Paolo di averla scelta come seconda scelta, per poi scoprire che Masella ha raccontato tutto a Massimiliano Varrese.

“Giuseppe mi ha fatto riflettere che io in realtà sono la seconda scelta in questa casa. La ruota di scorta… Rotta pure! La mia era una battuta per ridere, poi lui appesantisce. Se tu vai a ripetere la battuta a Max, sembra come se io ti abbia detto quella cosa in più”.

Letizia si è lamentata dell’atteggiamento di Paolo, ammettendo che avrebbe voluto da lui complicità e ironia. Masella si è immediatamente giustificando ammettendo di non volerla turbare ma di aver compreso lo scherzo. “Non voglio che sei nervosa, sai quanto ci tengo a vederti sorridere, mi sento in colpa”, ha ammesso il gieffino. Nonostante la resistenza di Letizia, che ha sottolineato essere molto nervosa e vulnerabile in questi giorni, il romano sembra essere riuscito a far pace. Ma quanto durerà questa tregua tra innamorati?

