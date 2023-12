Grande Fratello, Letizia Petris sotto pressione: ''Paolo Masella? Non ci amiamo''

Gossip TV

Letizia Petris infastidita dalle domande di Fiordaliso sulla sua relazione con Paolo Masella, ecco come ha replicato la concorrente del Grande Fratello.

Sembra che Letizia Petris sia stanca di ricevere continue domande sul suo rapporto con Paolo Masella da parte degli inquilini della casa del Grande Fratello. Se è normale, infatti, che si parli delle coppie del programma e si elargiscano spassionate opinioni non richieste, Letizia non può permettere che si metta bocca sui sentimenti che provano l’uno per l’altra, e chiarisce come stanno le cose, spronata da insistenti domande di Fiordaliso.

Grande Fratello, Letizia Petris: ecco come stanno le cose con Paolo Masella

Nella casa del Grande Fratello è nata una coppia decisamente molto criticata e osservata dal resto degli inquilini di Cinecittà. Dopo aver lasciato il proprio fidanzato, Letizia Petris si è arresa all’attrazione che prova per Paolo Masella e i due stanno facendo coppia fissa, non senza polemiche. Mentre i sentimenti del macellaio romano, infatti, non sono mai stati messi in discussione, quelli di Letizia non sembrano aver passato l’esame per molti gieffini, che continuano ad indagare per capirne di più. Fiordaliso, ad esempio, ha chiesto a Letizia se lei si senta innamorata di Paolo, provocando la forte reazione della fotografa che ha perso la pazienza.

“Non si parla d’amore da nessuna delle due parti, non si può parlare d’amore così. Io lo deve vivere nel mondo reale per innamorarmi, non posso viverlo qui dentro e innamorarmi. Ogni volta non si può mettere in dubbio il mio rapporto con Paolo […] Lui ti risponderebbe uguale, se glielo chiedi ti dice che non è assolutamente innamorato di me, che lui ci mette più tempo. Io mi sono fatta condizionare da voi, che dicevate che lui era innamorato di me, ma in realtà sono d’accordo con lui”.

Lo sfogo a muso duro della Petris ha messo Fiordaliso in allarme e la cantante si è affrettata a giustificarsi, ammettendo che non voleva mettere in dubbio nulla ma solo chiedere, in quanto anche a lei piacerebbe tanto provare quello che stanno provando i due giovani colleghi del GF. Nel frattempo, nuovo dramma tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: lui minaccia di lasciare il programma!

