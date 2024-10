Grande Fratello, Shaila Gatta punta il dito contro Lorenzo Spolverato: "Non mi fido più, perderà tutte e due" (VIDEO)

Gossip TV

Dopo aver deciso di chiudere la sua conoscenza con Javier Martinez, Shaila Gatta si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha duramente criticato il comportamento assunto da Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello.

Stasera, lunedì 7 ottobre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Intanto, nella Casa, la ballerina Shaila Gatta ha prima chiuso la sua conoscenza con Javier Martinez e poi ha puntato il dito contro Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è successo tra i tre discussi concorrenti del reality show!

La delusione di Shaila

Shaila Gatta continua a stare al centro dell'attenzione mediatica per la sua situazione sentimentale. Nelle ultime ore, la concorrente del Grande Fratelloha deciso di chiudere con Javier Martinez perché non si sente coinvolta nella relazione, ma a sorprendere tutti è stata la reazione (quasi inesistente) di Lorenzo Spolverato. Una volta appresa la notizia, infatti, il milanese ha confessato di voler continuare il suo percorso scherzando e giocando sia con la ballerina che con Helena Prestes.

Il comportamento di Lorenzo, che è rimasto quasi indifferente di fronte alla scelta della giovane ballerina, ha letteralmente destabilizzato Shaila. Parlando con Iago Garcia e Luca Calvani, infatti, l'ex velina di Striscia la Notizia non ha nascosto la sua delusione:

Questa cosa a me ha stranito. Ma dico cosa vuoi capire se tu flirti tutto il giorno con un’altra? Ma cosa vuoi capire? Lei (riferendosi a Helena ndr) mi ha detto che lui le ha detto “io ci sono, sono qui”. E a me ha detto che lei è un fuoco di paglia. Ma ti vuoi mettere d’accordo con il cervello? Ma che stai combinando? Non lo capisco e non mi fido. Non mi fido più. Perché va bene il gioco, ma se tu senti una cosa in pancia, la pancia è più forte di un gioco. Lui mi guarda, mi guarda, abbassa gli occhi. Ma non capisco se è un teatrino. Mi sembra finto. Non gli credo più [...] Non lo trovo chiaro, non mi piace quello che sta facendo. Infatti perderà tutte e due te lo dico io. Perderà me e Helena.

Lorenzo pronto a una scelta?

Il triangolo Shaila Gatta, LorenzoSpolverato e Javier Martinez continua a tenere banco sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Tra incomprensioni, flirt e giochi di sguardi, i tre concorrenti sono al momento i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Cosa succederà ora che la ballerina ha mollato l'ex tentatore di Temptation Island? Il concorrente milanese continuerà a giocare sia con Shaila che con Helena Prestes o prenderà una decisione anche lui? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata che andrà in onda stasera, lunedì 7 ottobre, su Canale 5.

