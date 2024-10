Grande Fratello, Shaila Gatta parla delle "dimensioni" di Javier Martinez: "Sono uscita matta, non ne avete idea"

Gossip TV

Al Grande Fratello, l'ex velina si lascia andare a confidenze davvero intime sul bel pallavolista argentina.

Shaila Gatta ha affrontato molte insicurezze e dubbi riguardo alla sua relazione con Javier Martinez, ma alla fine sembra aver trovato maggiore chiarezza. Le tre ragazze del gruppo di "Non è la Rai", affettuose come se fossero delle madri, hanno osservato per giorni il loro avvicinamento.

Grande Fratello, Shaila Gatta e la confessione hot su Javier Martinez

La ballerina ammette di sentirsi sempre più sicura nel rapporto, nonostante alcune incertezze legate alla vita stessa, perché chi può essere completamente certo del destino di una relazione? Racconta che Javier le dedica attenzioni che la fanno stare bene, il modo in cui la guarda e le parla la rende felice. Pamela, Eleonora e Ilaria, con toni affettuosi, hanno condiviso la gioia di vedere Shaila finalmente serena. Pamela, ricordando il proprio marito, ritrova in Javier la stessa gentilezza e premura, mentre Shaila ha espresso gratitudine per i consigli ricevuti dalle sue amiche. Il suo cuore ora è più aperto a vivere questa esperienza con più serenità, e l'appoggio delle sue compagne le ha dato fiducia.

In un’altra confessione, Shaila ha rivelato dettagli più personali e intimi del suo rapporto con Javier. Fin dall’inizio del loro soggiorno nella Casa del Grande Fratello, la ballerina ha subito stretto un legame speciale con Lorenzo Spolverato. Tuttavia, è stato il pallavolista argentino a catturare realmente il suo cuore. Dopo giorni di riflessioni, ha chiarito i suoi sentimenti: nonostante l'affetto per Lorenzo, la sua attenzione è rivolta solo a Javier. Durante una conversazione con le ragazze, Shaila si è lasciata andare a confidenze decisamente intime, parlando della crescente connessione con Javier, che la conquista con la sua umiltà e maturità. La ballerina ha negato che ci sia stato un bacio, tuttavia ha ammesso di aver notato "un particolare" di Javer che la farebbe impazzire: le sue dimensioni.

"Sai cosa mi piace di Javier? Che è riservato! Lì non mi sono fatta toccare, ma io a lui... sì, sì, sì! Sono uscita matta!".

Le sue dichiarazioni hanno diviso il pubblico: da un lato ci sono i fan della coppia, che hanno trovato tutto genuino e spontaneo, dall'altro, chi ha criticato l'eccessiva mancanza di riservatezza. Nonostante ciò, l’intesa tra Shaila e Javier cresce sempre più, tanto che durante la notte, il pallavolista si è aperto con lei, raccontandole un momento delicato della sua vita, quando ha dovuto prendersi cura di sua madre prima della sua morte.

