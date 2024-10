Grande Fratello: "Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato finti e volgari", le dure critiche di due opinioniste

Gossip TV

Ospiti a Pomeriggio 5, le due opinioniste Stefania Orlando e Caterina Collovati criticano duramente il comportamento assunto da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello.

La passione scoppiata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A criticarli sono arrivate anche Stefania Orlando e Caterina Collovati che, nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, hanno accusato i due concorrenti di aver messo in atto una stretegia di gioco.

Shaila e Lorenzo sotto accusa

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per la loro relazione, che però non sembra convincere nessuno. Ospiti nel salotto di Pomeriggio 5, infatti, le opinioniste Stefania Orlando e Caterina Collovati hanno rivelato di non credere minimamente al sentimento dei due giovani concorrenti del Grande Fratello, anzi li hanno accusati di aver messo in piedi un teatrice solo ed esclusivamente per visibilità.

La prima a prendere la parola e commentare la dinamica per eccellenza di questa nuova edizione del Gf, che vede protagonisti Shaila e Lorenzo, è stata la Orlando. L'opinionista ed ex concorrente della quinta edizione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini ha criticato i comportamenti della giovane coppia dichiarando che, secondo lei, gli “Shailenzo” sono un fake di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi:

Leggi anche Tommaso dalla parte di Shaila: ecco cosa ha rivelato

Lei è una che guarda bene il suo percorso e sta facendo la sta strategia. Non credo assolutamente nella storia tra lei e Lorenzo. Non credo in questo amore sbocciato così. Penso invece che sia una bella strategia che lei e Lorenzo hanno messo in piedi perché sanno benissimo che fuori queste cose vengono adorate. Sono due ragazzi furbi e hanno capito che piacciono le storie e quindi ne hanno creata una. Se pensano di essere Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di questa edizione hanno proprio sbagliato. Perchè qui si capisce che è tutto finto.

Shaila Gatta nel mirino di Caterina Collovati

A differenza di Stefania Orlando, Caterina Collovati c’è andata giù ancora più pesante sulla giovane e discussa coppia della nuova edizione Grande Fratello. L'opinionista ha infatti rivelato a Pomeriggio 5 di essere in difficoltà e in imbarazzo come donna davanti agli atteggiamenti di Shaila Gatta ed è anche convinta che il pubblico da casa non apprezzi per niente questo tipo di finte storie:

Non credo proprio che la gente che guarda il programma adori queste storie qui. Sono sicura che abbiano tutti capito. Ho visto delle scene che mi sono messa le mani nei capelli. Questa volgarità mi indigna come donna. Abbiamo parlato prima di donne forti e autonome e che scelgono, qui come la vogliamo chiamare?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.