Grande Fratello, Sergio D'Ottavi contro Vittorio Menozzi: "Stima persa. Una cosa inaccettabile"

Sergio attacca Vittorio per essersi riavvicinato a Massimiliano Varrese. Beatrice: "Non ho voglia di essere strumentalizzata dal suo gioco".

Nella Casa del Grande Fratello, i concorrenti sono ormai divisi in due fazioni nitide. Da una parte, Beatrice Luzzi insieme a Sergio D'Ottavi e Stefano Miele, sono ormai un trio compatto contro il resto del gruppo.

Grande Fratello, Sergio contro Vittorio: "Ha giurato fedeltà a Massimiliano. Per me è una cosa inaccettabile da una persona che stimo"

Dalla parte dell'attrice romana che ha molti antagonisti, in primis, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Anita Oliveri, c'era anche Vittorio Menozzi, ma ormai il modello ha preso le distanze e la Luzzi pare non riuscire più a fidarsi del 23enne parmense che è sempre più vicino a Greta Rossetti. La Luzzi non ha digerito le mancanze di posizioni di Vittorio e dopo l'ultima puntata durante il suo crollo emotivo, il modello non l'ha mai sostenuta e confortata, a differenza di Stefano e Sergio.

Quest'ultimo, parlando con Beatrice e Miele, ha confidato di trovare inaccettabile il suo comportamento riferendosi in particolare al riavvicinamento di Vittorio nei confronti di Massimiliano. L'imprenditore, parlando con i suoi amici, ha dichiarato:

“Io ho perso la stima completamente verso Vittorio e non potrebbe essere altrimenti. Perché Guarda, di esempi potrei fartene tanti, ma l’ingrediente che ha completato il piatto e che mi ha fatto rivalutare gli altri e me li ha fatti mettere da parte è uno preciso. Pensavo che alcune cose che mi avevano deluso fossero dovute a momenti suoi, ma una cosa specifica non mi è piaciuta. Lui non può attaccare Massimiliano, andargli contro, dire a noi che lo vuoi fuori dalla casa del Grande Fratello, non provare una stima nei suoi confronti e il giorno stesso della puntata ti allontani da Beatrice e dici a Massimiliano ‘io sto con te’. Non puoi farlo. " Per questo ha perso la mia stima. – ha continuato Sergio D’Ottavi, come riportato da Biccy - Poi se vogliamo ci sono altre cose. Tipo quando ce l’aveva con Paolo che gli aveva detto che si buttava nel letto delle ragazze, poi però è tornato sui suoi passi anche con Paolo. Può essere una bella persona, conoscere le lingue, però non mi piacciono le persone che fanno queste cose. Soprattutto pensando al rapporto che aveva con Beatrice. Mi è stato anche chiesto in confessionale e io l'ho detto. Lui poi può rimanerci male, ma questo è il mio pensiero.

Fino a cinque ore prima voleva fuori Massimiliano, poi dopo la puntata Max gli ha detto ‘stai con me o Bea?’. Vitto poteva dire ‘con nessuno’. Invece ha giurato fedeltà a Massimiliano. Per me è una cosa inaccettabile da una persona che stimo”.

"Ha provato a parlarmi Vittorio…ma non gli ho dato corda perché non ho voglia di essere strumentalizzata dal suo gioco” ha sentenziato la Luzzi, dando ragione a Sergio.

