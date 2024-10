Grande Fratello, Beatrice Luzzi nel mirino dei concorrenti: "Fa l’avvocato del diavolo, è come se volesse provocare"

Gossip TV

Beatrice Luzzi sotto accusa nella Casa del Grande Fratello: Shaila Gatta, Luca Calvani e Iago Garcia criticano i comportamenti e le scelte fatte dall'opinionista del reality show di Canale 5.

Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio uno dei volti più chiacchierati del Grande Fratello 2024. Dopo essere stata criticata da alcune sue colleghe a Pomeriggio 5, l'ex gieffina e opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è finita nel mirino di alcuni concorrenti della nuova edizione.

Beatrice Luzzi nel mirino di Shaila, Iago e Luca

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini che sarà accompagnato in studio come sempre dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. A proposito dell'attrice ed ex concorrente della passata edizione del reality show, diversi concorrenti della Casa si sono lasciati andare a delle affermazioni non proprio carine nei suoi confronti.

Stiamo parlando di Luca Calvani, Shaila Gatta e Iago Garcia. Parlando degli interventi fatti dalla Luzzi nelle varie puntate del Gf, i tre concorrenti della nuova edizione hanno confessato di non riuscire a comprendere fino in fondo le sue scelte. Il primo a prendere la parola è stato l'attore che, senza mezzi termini, ha dichiarato:

Beatrice è strana, molto strana, fa delle cose che ogni tanto non inquadro. Ed è come se dicesse al pubblico ‘allora mi metto di traverso nella maniera opposta’. Io le scelte che fa non la capisco. Sembra che scelga di fare il bastian contrario. Fa l’avvocato del diavolo, è come se volesse provocare. Fa dei ragionamenti sensati e coerenti, ma ogni tanto non la capisco. Su come si pone spesso non la capisco. Tira fuori spunti e tante cose, però davvero faccio fatica.

Beatrice Luzzi al centro delle critiche

Dopo Luca Calvani anche Iago Garcia e Shaila Gatta hanno rivelato il loro pensiero sul comportamento assunto da Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Se l'attore spagnolo l'ha paragonata alla strega di Macbeth, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia si è detta preoccupata, perché teme l’opinione della donna soprattutto adesso che ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Javier Martinez: "Lei fa il suo lavoro, diciamocelo dai. Se non provoca cosa sta a fare lì? A ricamare l’uncinetto? Io mi preparo già, pensa quante me ne dirà adesso. Sono già pronta a quello che può succedere". E siamo sicuri anche noi che l'opinionista non perderà occasione di dire la sua sulla scelta inaspettata della giovane concorrente. L'appuntamento è per stasera, lunedì 7 ottobre 2024, in prima serata su Canale 5.

