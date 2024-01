Grande Fratello, Rosy Chin viola il regolamento e comunica in codice con Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Sembra che al GF, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi si siano nascosti nell'armadio, ricreando inavvertitamente l'Armadio-gate di qualche edizione fa, e abbiano violato il regolamento per non farsi ascoltare dal pubblico.

Al Grande Fratello continuano i tentativi degli inquilini di violare il regolamento, magari cercando di non farsi udire dalla redazione del programma di Canale5 e dal pubblico, parlando in codice o nascondendosi in posti improbabili. Questo è quello che è successo a Rosy Chin: la chef italo-cinese, infatti, mentre parlava con Giuseppe Garibaldi, si è nascosta nell'armadio affinché il pubblico non riuscisse ad ascoltarla.

GF, Rosy Chin ha violato il regolamento?

Negli ultimi giorni, i due concorrenti del GF hanno dimostrato un certo feeling, dovuto anche all'antipatia comune per Beatrice Luzzi, rientrata nel reality di Alfonso Signorini dopo la morte del padre Paolo. Dato che Rosy Chin era chiusa nell'armardio, il pubblico non è riuscito a sentire di cosa parlasse con il bidello e con Marco Maddaloni, sopraggiunto in un secondo momento. Sembrava chiaro, tuttavia, che Rosy e Garibaldi parlassero in codice per non farsi ascoltare.

Visto che si è nascosta all'interno dell'armadio per non farsi sentire, i fan hanno ipotizzato che stesse confabulando con gli altri due gieffini su qualcosa di pericoloso e che le sarebbe valsa un'ammonizione. Tuttavia, anche il suo tentativo di non farsi riprendere dalle telecamere del GF potrebbe costarle caro e nella puntata che andrà in onda lunedì 15 gennaio, il conduttore potrebbe prendere seri provvedimenti contro la concorrente.

Alcuni fan del programma hanno pensato che Rosy Chin stesse ascoltando Garibaldi parlare del suo rapporto con Anita Olivieri: con la plurilaureata, in egfetti, il legame si è stretto molto dall'uscita momentanea di Beatrice dalla casa. La Olivieri non è sembrata entusiasta del rientro dell'attrice nella trasmissione, tanto da lamentarsi anche con Fiordaliso che non aveva fatto altro che ripetere quanto sentisse la mancanza di Beatrice, incurante di quanto Anita soffrisse per questa situazione.

