Grande Fratello, Fiordaliso e Anita Olivieri ai ferri corti: "Ha pensato solo a Beatrice, io stavo male ma..." [VIDEO]

Al GF, tra Fiordaliso e Anita Olivieri si è creata una frattura a causa di Beatrice Luzzi: ecco cosa è successo.

Con il ritorno di Beatrice Luzzi nel Grande Fratello si sono riaccese delle tensioni tra alcuni gieffini: in particolare, tra Fiordaliso, Rosy Chin e Anita Olivieri si è creata una frattura a causa del rientro nel reality di Canale5 dell'attrice.

GF, Anita si lamenta con Rosy Chin di Fiordaliso: "Ha pensato solo a Beatrice, volevo solo rispetto"

Mentre Anita si allenava ha parlato con Rosy Chin e altri gieffini del comportamento di Fiordaliso: la cantante, quando Beatrice era fuori a causa del lutto per il padre Paolo, non aveva fatto altro che parlare di quanto le mancasse Beatrice, pur sapendo che tra l'attrice e Anita non corre buon sangue:

"Non è che non ci vogliamo più bene, ma quando stava male lei [si riferisce a Fiordaliso ndr] le siamo state vicino, mentre quando stavo male io hai solo pensato che quella persona era fuori e ti mancava, mentre io piangevo accanto a lei. Io ho detto solo questo, con questo tono, che se ci sono cose che non vanno bene me le vengano a dire di persona."

Rosy Chin ha poi riportato la convesazione a Fiordaliso che è rimasta sorpresa di questo atteggiamento di Olivieri:

"A lei non gliel'avrei mai detto - ha dichiarato la cantante - vado oltre perché a questa persona [Beatrice Luzzi ndr] era successa una cosa grave ed ero contenta che tornava. Ma io ad Anita la difendo sempre, ci sono rimasta male perché mi ha risposto male, ma io non ho mai detto che lei era maleducata o aggressiva"

