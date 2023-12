Grande Fratello, Rosy Chin riceve un dolce messaggio da parte del marito: "Ti amo, sii forte" [VIDEO]

Gossip TV

Nella Casa del GF, Rosy Chin si è vista recapitare un aereo con un tenero messaggio da parte del marito. Ecco cosa è successo!

Non solo aerei per i Perletti al Grande Fratello, ma anche per Rosy Chin: la chef italo-cinese ha, infatti, ricevuto, nel corso della giornata di oggi, ha ricevuto un commovente messaggio dal marito.

GF, Rosy Chin riceve un messaggio dal marito

Chiamata dagli inquilini della Casa del GF, la chef corre in giardino e guarda verso il cielo per leggere il messaggio ricevuto:

"Woaini, i can feel you, forza!"

Woaini in cinese vuol dire Ti Amo e subito Fiordaliso ha esclamato: "Sarà tuo marito" anche se la chef non sembra del tutto convinta. Così, mentre guardano l'aereo volare sulla casa per la terza volta, alla fine, Rosy esclama:

"Amore mio! Se sei tu, ti amo, grazie!"

All'interno del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, Rosy Chin è stata una delle concorrenti nip più apprezzate fin dal suo ingresso, per la sua storia e l'atteggiamento forte e deciso. Nel corso di questi mesi non sono mancati gli scontri con Beatrice Luzzi, soprattutto, a causa di alcuni commenti su Giselda Torresan, ma col tempo le due donne sono diventate sempre più unite e hanno instaurato un legame molto speciale, anche dopo aver preso le difese dell'attrice nello scontro con Giuseppe Garibaldi.

