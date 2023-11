Grande Fratello, Rosy Chin a muso duro contro Giuseppe Garibaldi: cosa è successo?

Gossip TV

Rosy Chin, dopo l’ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello, prende le parti dell’attrice.

Continua a tenere banco la liaison, tragicamente finita ma ancora sulla bocca di tutti, tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Tra ritorni di fiamma, riavvicinamenti e discussioni, Rosy Chin prende una posizione netta e si schiera a favore dell’attrice, rimproverando duramente Giuseppe nella casa del Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Rosy Chin contro Giuseppe Garibaldi per Beatrice

Nella casa del Grande Fratello, l’amore nato tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si è trasformato in una tragica soap a puntate, che tiene tutti gli spettatori di Canale 5 con gli occhi incollati allo schermo. Tra riavvicinamenti, ritorni di fiamma, baci rubati e discussioni furibonde, Anita Olivieri ha messo nuovamente in guardia Giuseppe e Vittorio, certa che l’attrice stia usando Mennozzi per continuare a creare interesse per il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Proprio l’intromissione costante di Anita, a detta di Beatrice, è stata causa di un allontanamento brusco e senza possibilità d’appello ma Giuseppe, non volendo darla vinta alla sua ex fiamma, continua a stuzzicarla sulla questione e lo ha fatto anche poche ore fa, accendendo nuove discussioni. Osservando la scena, Rosy Chin ha preso posizione e ha voluto parlare a quattrocchi con Garibaldi, rimproverandolo duramente.

“Ogni volta che lei si ritrova in certe situazione ha l’istinto di difendersi, e contrattaccare. È una mitragliatrice, non si ferma e poi deve fare i conti con il suo passato. Lei non è venuta qui dentro per aggredire e litigare, e le dà fastidio. Se noi sappiamo che il suo tasto dolente è quella persona che cerca di istigare, per te può essere una battuta ma per lei no, poi si accende come una miccia e ci sta male. Smettila di fare il telefono senza fili”.

Rosy è convinta che Giuseppe goda nel vedere Beatrice in difficoltà perché molto vendicativo, ma trova che questo attaccamento sia controverso dal momento che il gieffino dice di aver superato la questione. Lui, tra una giustificazione e l’altra, ha ammesso: “A me piace punzecchiarla perché mi ha fatto del male, non sono vendicativo… È una battuta per sdrammatizzare. Il nostro rapporto è stato normale negli ultimi giorni. Io quando ce le ho piene, rispondo”. Come andrà a finire?

